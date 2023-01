Im Februar – Jacinda Ardern tritt als neuseeländische Premierministerin zurück In einer emotionalen Pressekonferenz hat Jacinda Ardern angekündigt, ihr Amt im Februar abzugeben.

«Für mich ist es nun an der Zeit zu gehen»: Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern. (Archivbild) AFP/Marty Melville

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern hat am Donnerstag überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Bei ihrer ersten Pressekonferenz in diesem Jahr kündigte sie an, sie werde am 7. Februar ihr Amt aufgeben. «Ich weiss, was man für diesen Job braucht, und ich weiss, dass ich nicht mehr genug im Tank habe. Es ist so einfach», begründete sie ihre Entscheidung. «Wir alle geben, solange wir geben können, und dann ist es vorbei. Und für mich ist es nun an der Zeit.»

Ihr Rücktritt tritt mit der Ernennung eines Nachfolgers in Kraft. Schon am Samstag soll ein neuer Vorsitzender der Labour-Partei gewählt werden.

Ardern war 2017 bei ihrer Wahl zur Regierungschefin mit 37 Jahren eine der jüngsten Frauen weltweit an der Spitze einer Regierung. Eine neue Regierung Neuseelands wird am 14. Oktober gewählt.

SDA/chk

