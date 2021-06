Freihaltefläche Gubrist – «Jagd und Naturschutz stehen sich überhaupt nicht im Weg» Direkt über dem Gubrist stehen dank Jägern und einer Schulkasse nun Insektenhotels, Baumstämme sowie Stein- und Asthaufen für mehr Biodiversität. Jana Arnold

Zwei Vertreter der Jagdgesellschaft installieren mit den Fünftklässlern eines von drei Insektenhotels. Foto: Balz Murer

In Regensdorf werden die Gegensätze zwischen Verkehr und Natur oftmals besonders deutlich. Die Katzenseen in Sichtweite, drängen sich die Autos vor dem Gubristtunnel oder preschen über die Wehntalerstrasse. Auch im Naherholungsgebiet Klosterwald mit Grillstellen und Waldhütte ragt plötzlich ein Gebilde in die Höhe, das nicht so recht ins Bild passen will: der Abluftschacht des Nadelöhrs der Nordumfahrung. «Da musste ich auch schon Eulen rausholen», erzählt Ueli Mühlebach von der Jagdgesellschaft Regensdorf-Watt. Ansonsten scheinen sich Natur und Autobahn jedoch bestens zu verstehen, wie sich hundert Meter weiter zeigt. Dort liegt die Freihaltefläche Gubrist, eines von fünf Landstücken, die die hiesige Jagdgesellschaft unterhält.