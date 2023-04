Coup der italienischen Polizei – Jahrelang flüchtiger Mafia-Boss gefasst Die Carabinieri haben in Genua Pasquale Bonavota von der kalabrischen ‹Ndrangheta festnehmen können. Er ist seit 2018 von den Behörden gesucht worden.

Grosser Erfolg für die italienische Polizei: Ein jahrelang gesuchter Krimineller ist gefasst worden. Foto: Giuseppe Lami (Keystone/Symbolbild)

Die Carabinieri nahmen in Genua den jahrelang flüchtigen Mafia-Boss Pasquale Bonavota fest. Spezialeinheiten fassten den 49-Jährigen nach langen Ermittlungen in der ligurischen Stadt, wie die Carabinieri am Donnerstag mitteilten.

Der Mafioso der kalabrischen ‹Ndrangheta wurde seit 2018 gesucht. Er zählte zu den meistgesuchten italienischen Kriminellen und wurde zusammen mit anderen Mafia-Grössen auf einer Liste der gefährlichsten flüchtigen Personen des Innenministeriums geführt.

Bonavota werden unter anderem Mafia-Zugehörigkeit, Mord, illegaler Waffenbesitz und Drogenhandel vorgeworfen. Er war die einzige Person, die 2019 nach einer grossangelegten Razzia mit 334 Festnahmen noch flüchtig war. Bonavota war bis zuletzt Boss des Sant-Onofrio-Clans der ‹Ndrangheta, wie es von den Carabinieri weiter hiess.

«Grosser Erfolg unserer Ermittler»

Italiens Innenminister Matteo Piantedosi bedankte sich bei den beteiligten Einsatzkräften und gratulierte ihnen. «Ein grosser Erfolg unserer Ermittler», sagte der Politiker laut einer Mitteilung. Bonavotas Festnahme sei eine «starke Reaktion des Staates» und zeige das «grosse Engagement der Justiz und Behörden» im Kampf gegen die organisierte Kriminalität.

In diesem Jahr wurden bereits mehrere jahrelang gesuchte Mafiosi festgenommen. So gelang es den italienischen Behörden Mitte Januar etwa, den Cosa-Nostra-Boss Matteo Messina Denaro nach 30-jähriger Flucht auf Sizilien zu verhaften. In Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden konnten zwei weitere hochrangige Mafiosi in Frankreich und auf Bali gefasst werden.

SDA/fal

