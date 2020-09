Leichtes Plus in Schleinikon – Jahresrechnung gutgeheissen Die Gemeindeversammlung hatte über drei Traktanden zu befinden, darunter die Jahresrechnung 2019.

Die Stimmberechtigten in Schleinikon segneten alle Geschäfte der Gemeindeversammlung ab. Foto: Michael Caplazi

37 Stimmberechtigte (6,7 Prozent) fanden den Weg in den Gemeindesaal. Erstes Traktandum war die Jahresrechnung 2019. Diese schliesst bei Aufwendungen von 3,1 Millionen und Erträgen von 3,2 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von 175'490 Franken ab. Das Budget ging von einem Gewinn von 215'333 Franken aus, in welchem jedoch eine zusätzliche Abgrenzung des Ressourcenausgleichs über

rund 280'000 Franken eingerechnet war. Die Investitionsrechnung ist geprägt durch die Sanierung der Dorfstrasse. So wurde ein Grossteil der Aufwendungen, die für das Jahr 2018 budgetiert waren, durch die Verzögerungen im Projekt ins Jahr 2019 verschoben, was zu einer Abweichung im Budget über rund

1,1 Millionen Franken geführt hat. Die Gesamtausgaben über beide Jahre liegen jedoch im Rahmen

des Budgets.

Die Jahresrechnung wurde von den Anwesenden angenommen, ebenso der mittelfristige Ausgleich

und die Friedhof- und Bestattungsverordnung der Gemeinden Niederweningen und Schleinikon.

rce