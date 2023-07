Stadtparlament Opfikon – Jahresrechnung ohne Diskussion genehmigt Das Stadtparlament Opfikon genehmigt die Jahresrechnung 2022 und verabschiedet den Geschäftsbericht. Christian Wüthrich

Statt roter Zahlen resultierte ein unerwartetes Plus in Millionenhöhe: Die Stadt Opfikon kann das Rechnungsjahr 2022 mit einem Überschuss von rund 5,1 Millionen Franken abschliessen. Budgetiert war eigentlich ein Minus von rund 12,5 Millionen Franken. Unter diesen Vorzeichen hat das Opfiker Parlament sich am Montagabend der Rechnungsabnahme gewidmet. Wie zu erwarten war, winkten die 36 Abgeordneten – Opfikon hat das grösste Unterländer Parlament – den Jahresabschluss sodann ohne Widerspruch oder Nebengeräusche durch.

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hatte zuvor schon einstimmig die Abnahme der Jahresrechnung empfohlen. In ihrem Kommentar bezeichnete die RPK die Budget-Treue als «zufriedenstellend bis gut». Wobei das systembedingt nicht für alle Bereiche gleichermassen gelte. Grössere Abweichungen gab es indes bei den Investitionen ins Verwaltungsvermögen, wo die Stadt 16,4 Millionen Franken nicht umsetzen konnte. In diesem Bereich waren ursprünglich Ausgaben in Höhe von 41,4 Millionen Franken geplant.

Neben der Jahresrechnung hat das Stadtparlament auch den Geschäftsbericht der Stadt Opfikon – ebenfalls diskussionslos – genehmigt.

Christian Wüthrich ist Redaktor für das Ressort Zürcher Unterland. Er hat einen Kommunikationsabschluss der ZHAW und arbeitet seit 2002 im Journalismus. Mehr Infos

