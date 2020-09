Gemeindeversammlung Bachenbülach – Jahresrechnungen und neue Verordnungen genehmigt Die Stimmberechtigten haben an der Gemeindeversammlung im Freien allen Geschäften zugestimmt. red

Der Blick aus dem Bachenbülacher Gemeindehaus. Foto: Balz Murer

Die Bachenbülacher Gemeindeversammlung fand aufgrund des Corona-Ansteckungsrisikos draussen auf dem Dorfplatz statt. Den 52 anwesenden Stimmberechtigten (2 Prozent Stimmbeteiligung) wurden seitens der Behörden unter anderem die Jahresrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde und der Primarschulgemeinde zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Erfolgsrechnung der Politischen Gemeinde schliesst mit einem Aufwand von 16,51 Millionen Franken und einem Ertrag von 17,39 Millionen Franken. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von rund 880’000 Franken. In der Erfolgsrechnung der Primarschulgemeinde steht einem Aufwand von 6,98 Millionen Franken ein Ertrag von 6,81 Millionen Franken gegenüber, was in einem Aufwandüberschuss von rund 168’000 Franken resultiert. Beide Jahresrechnungen wurden von einer grossen Mehrheit der Stimmberechtigten genehmigt.

Die Politische Gemeinde beantragte weiter die Zustimmung zum Erlass der Entschädigungs-, Siedlungsentwässerungs- und Wasserversorgungsverordnung. Auch diese Geschäfte wurden diskussionslos angenommen.