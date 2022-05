Ironman: Nach Platz 23 an der WM – Jan van Berkel rätselt noch immer über sich selbst Vor der Ironman-WM in St. George/Utah fühlte sich der Langdistanz-Weltklasse-Triathlet bereit für eine neue Bestleistung. Mit Platz 23 scheiterte er – und sucht noch Tage später nach der Ursache. Jörg Greb

Abgehängt auf dem Velo: Jan van Berkel verpasst zu Beginn der Radstrecke den Anschluss an die Spitzengruppe. Foto: Tom Pennington (Getty Images)

«Ich bin sprachlos», sagt Jan van Berkel. Der Grund für diesen Zustand beim sonst durchaus redegewandten Athleten: sein Abschneiden am Ironman-WM-Rennen in Utah vor wenigen Tagen. Erwartung und Resultat klafften dort für ihn so weit auseinander, wie dies der 36-jährige Routinier zuvor nie erfahren hatte. Rang 23 belegte er im erlesenen Feld und blieb damit weit von seinem Wunschergebnis entfernt. Der Gegensatz sorgte und sorgt nach den 3,9 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern auf dem Velo und 42,2 Kilometern Laufen für Kopfzerbrechen. Van Berkel stellt sich selbst Fragen. Überzeugende Antworten darauf hat er aber noch nicht gefunden, und er denkt auch, sie nie zu finden. «Mögliche Anzeichen, ja, aber betreffend Gründen stehe ich vor einem Rätsel.»