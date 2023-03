Gold geht nach Rümlang – Jannis Bader ist Schweizermeister Anlässlich der Schweizermeisterschaften Gewehr und Pistole auf die 10m-Distanz bewies der Rümlanger Jannis Bader bei den Junioren U21 mit der Luftpistole Nervenstärke. Markus Roth, Armbrustschützen Rümlang

Der Qualifikationswettkampf lief Jannis Bader nicht optimal von der Hand. Den einen oder anderen Tiefschuss musste er hinnehmen – konnte sich dann aber auf dem fünften Rang mit vier Punkten Rückstand auf den Qualifikationssieger Alex Mader (Prangins/VD) doch noch für den alles entscheidenden Final der besten acht Junioren qualifizieren.

Überlegener Schlussdurchgang

Im Finalwettkampf zeigte der Rümlanger dann, was in ihm steckt. Vom ersten Schuss an war klar, dass mit ihm gerechnet werden muss und ein Podestplatz rückte durch seine sauberen Schussabgaben in Griffnähe. Die in der Qualifikation vor ihm liegenden Wettkämpfer Samuel Thurre (Saillon/VS) und Jacobo Imerico (Lugano/TI) konnte er relativ schnell in die Schranken weisen. Lediglich Jörg Rogerio (Kölliken/AG) und der Qualifikationssieger Alex Mader (Prangins/VD) machten ihm das Leben schwer und die Goldmedaille streitig.

Jannis Bader bewies Nervenstärke und konnte sich auch gegen diese beiden Konkurrenten durchsetzen. In einem überlegenen Schlussdurchgang verwies er Rogierio (Silber) und Mader (Bronze) auf die Ehrenplätze und durfte verdient Gold in Empfang nehmen.

