Japan im Olympia-Zwiespalt – Siegen und murren Sensationell steht Japan auf Rang 3 im Medaillenspiegel. Gold um Gold räumt die Delegation ab. Trotzdem steigt der Frust im Land – wegen Corona.

Sie sorgte für Freude im eigenen Land: Die japanische Skateboarderin Sakura Yosozumi holte Gold an den Olympischen Spielen. Foto: AFP

Eigentlich sollte sich das Olympia-Gastgeberland im Freudentaumel befinden. Während alle Blicke auf Japan gerichtet sind, haben deren Olympioniken Geschichte geschrieben – noch nie zuvor war Japan bei den Olympischen Spielen so erfolgreich. Im Medaillenspiegel steht das Land der aufgehenden Sonne mit aktuell 22 Goldmedaillen hinter den USA und China auf dem dritten Platz – insgesamt stehen bereits 46 Medaillen zu Buche.

Doch der olympische Erfolg wird von der verschärften Corona-Lage überschattet: Japan kämpft angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante gegen den bisher schlimmsten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie.

Nach Angaben des Rundfunksenders NHK meldete Japan am Mittwoch eine Rekordzahl von 14’207 neuen Corona-Fällen. In Tokio stiegen die Corona-Infektionen am Donnerstag zum ersten Mal auf über 5000 Fälle. Experten befürchten, dass die Zahl der Neuinfektionen allein in der Hauptstadt in den nächsten zwei Wochen auf 10’000 Fälle steigen könnte. Die steigenden Infektionszahlen haben nicht nur Zweifel am Umgang von Premierminister Yoshihide Suga mit der Pandemie aufkommen lassen, sondern auch die Sorge vor einem Kollaps des Gesundheitssystems geschürt.

Hospitalisierung nur noch für Schwererkrankte

Laut Yasutoshi Nishimura, der für die Corona-Krise zuständige Minister, hat sich die Zahl der schwererkrankten Infizierten in den letzten zwei Wochen verdoppelt. Am Sonntag waren laut «Channel News Asia» fast 70 Prozent der Intensivbetten belegt. Die Spitäler in Tokio spürten die Krise bereits, bestätigte Hironori Sagara, Direktor des Universitätsspitals Showa, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Es gebe Menschen, die von Spitälern aufgrund mangelnder Kapazitäten abgelehnt würden, so der Direktor. «Mitten in der Aufregung um die Olympischen Spiele ist die Situation für das medizinische Personal sehr ernst.»

Um das Gesundheitspersonal zu entlasten, hat Premierminister Suga am Montag angekündigt, dass nur noch schwererkrankte und gefährdete Menschen ins Spital eingewiesen werden können. Darunter fallen Erkrankte, welche Intensivbetten benötigen oder künstlich beatmet werden müssen. Alle anderen Infizierten müssten sich fortan zu Hause isolieren und pflegen.

Erhält Kritik am Umgang mit der Pandemie: Premierminister Yoshihide Suga. Foto: Keystone

Dazu zählten auch Menschen mit mittelschweren Symptomen, die an Atemversagen leiden und Sauerstoff benötigen. Gerade für Einwohner der Metropole Tokio, wo viele Alleinstehende leben, stellt eine solche Selbstpflege jedoch ein grosses Problem dar. Erst nach heftigen Reaktionen versprach die Regierung, dass im Bedarfsfall auch mittelschwere Patienten hospitalisiert werden können.

Anstieg der Todesfälle befürchtet

Bislang wurden in Japan auch mittelschwer Erkrankte hospitalisiert, während Infizierte ohne oder mit leichten Symptomen in der Regel in Hotels oder zu Hause unter Quarantäne gestellt wurden. Wie die Zeitung «Tokyo Shimbun» berichtete, befinden sich aktuell etwa 12’000 Menschen zu Hause in Isolation, was einem zwölffachen Anstieg seit letztem Monat entspricht.

Einige befürchten nun, dass die Änderung der Corona-Strategie zu mehr Todesfällen führen könnte. «Sie nennen es ambulante Pflege, aber in Wirklichkeit ist es Vernachlässigung», sagte der Vorsitzende der oppositionellen Demokratischen Partei Japans, Yukio Edano, gemäss NHK. «Wir müssen eine Situation vermeiden, in der die Olympischen Spiele zwar stattgefunden haben, das medizinische System aber zusammengebrochen ist», warnte auch Spitaldirektor Sagara. Wenn die Fallzahlen weiter anstiegen, würde Olympia als Fehler empfunden werden, sagte er zu Reuters.

Corona-Notstand ausgedehnt

Auch Japans Top-Mediziner schlagen Alarm. Shigeru Omi, Japans oberster medizinischer Berater, und Toshio Nakagawa, Vorsitzender der Japanischen Ärztevereinigung (JMA), forderten Anfang Woche strengere Massnahmen und die Ausrufung des landesweiten Ausnahmezustands, wie die «Japan Times» berichtete. Die Regierung plant zurzeit jedoch lediglich, den Corona-Notstand, der bisher für die Olympia-Stadt Tokio und vier umliegende Präfekturen galt, auf acht weitere auszudehnen.

Beim Notstand, der bis Ende August dauern soll, handelt es sich jedoch nicht um einen Lockdown. Es geht im Wesentlichen nur darum, dass Restaurants und Bars keinen Alkohol ausschenken sollen und früher schliessen. Zudem appellieren die Behörden an die Bürger, trotz der Sommerferien und des bevorstehenden buddhistischen Ahnenfestes Obon zu Hause zu bleiben.

Experten bezweifeln jedoch, dass die überwiegend freiwilligen Notfallmassnahmen etwas gegen den Delta-Ausbruch nützen. So befindet sich Tokio bereits die meiste Zeit des Jahres im Ausnahmezustand. Dies hatte zur Folge, dass die Massnahmen für viele Japanerinnen und Japaner an Bedeutung verloren haben. So berichtet die Nachrichtenagentur AP von überfüllten Strassen und Zügen voller Pendler, die trotz der Homeoffice-Pflicht vom Chef ins Büro zitiert werden. Inzwischen soll die Regierung offenbar über Ausgangssperren nachdenken.

Schleppende Impfkampagne

Ein weiteres Problem: Japans Impfkampagne ist bisher nur langsam vorangekommen. Nur knapp 30 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft, darunter 77 Prozent der über 65-Jährigen. Deshalb scheint sich nun ein neuer Trend abzuzeichnen: Die Corona-Infektionen nehmen bei jüngeren Menschen zu. Wie Kabinettschef Katsunobu Kato gegenüber Reportern erklärte, steige die Zahl der 40- und 50-Jährigen mit schweren Symptomen.

Angesichts dieser Entwicklung hat Premierminister Suga die Bevölkerung nun dazu aufgefordert, sich bis Oktober oder November vollständig impfen zu lassen. Die dadurch rasant gestiegene Nachfrage ist in einigen Regionen jedoch grösser als das Angebot.



Derweil stehen die Corona-Massnahmen in Japan in einem starken Kontrast zur Lage im olympischen Dorf in Tokio, wo mehr als 80 Prozent der Athleten und Trainer geimpft sind und die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt ist. In der Olympia-Blase sind tägliche Corona-Tests zudem nicht nur obligatorisch, sondern auch gratis. Für die breite Öffentlichkeit sind Tests jedoch schwer zu bekommen und kosten Hunderte von Franken.

Trotz der steigenden Fallzahlen haben Suga und die Organisatoren behauptet, dass der Anstieg nichts mit den Olympischen Spielen zu tun hat. Gemäss medizinischen Experten hat die Austragung der Spiele der japanischen Bevölkerung jedoch eine verwirrende Botschaft gesendet und die Aufforderung der Regierung, zu Hause zu bleiben, untergraben. Somit habe Olympia sehr wohl zu den Rekordzahlen beigetragen.

Am Donnerstag protestierten erneut Menschen vor dem Olympiastadion gegen die Sommerspiele (5. August 2021). Foto: Valery Sharifulin (Getty Images)

Angesichts dessen haben sich die Befürchtungen vieler Einwohner bewahrheitet. Denn laut Umfragen zu Beginn der Olympischen Spiele in Tokio war noch immer mehr als die Hälfte der japanischen Bevölkerung für deren Absage. Rund 68 Prozent waren der Meinung, dass keine sicheren Spiele gewährleistet werden könnten. Auch Experten hatten vor der Verbreitung der Delta-Variante gewarnt.

Am Donnerstag protestierten entrüstete Japaner und Japanerinnen deshalb vor dem Stadion erneut gegen die Olympischen Spiele. Unterdessen kämpften Olympionikinnen in ihrer Olympia-Blase weiterhin um Edelmetall.

