Bereits drei Etappensiege an der Tour – Jasper Desaster war gestern, nun ist er Sprintdominator Philipsen Netflix verpasste dem Belgier in einer Doku den wenig schmeichelhaften Übernamen. Das wirkt nun, da er drei von vier Massensprints gewonnen hat, ziemlich deplatziert. Emil Bischofberger

Das ist Nummer 3! Philipsens Jubel beim Sieg in Bordeaux. Foto: AFP

Jasper wer? Jasper Philipsen ist kein Aushängeschild des Radsports, das über das Kernpublikum hinaus bekannt ist. Jasper Desaster hingegen schon. Der Übername hat dem Sprinter in den vergangenen Wochen einen deutlichen Bekanntheitsschub verliehen, ohne sein Zutun. In der Netflix-Tour-Doku erhielt der 25-jährige Belgier eine ganze Episode gewidmet, betitelt mit ebendiesem Übernamen, auf den er nicht stolz ist. Er stammt aus weniger erfolgreichen Tagen und zielt nicht primär auf seine Fähigkeiten als Radprofi ab, sondern auf sein chaotisches Wesen, das gern etwas zerstreut durchs Leben geht.

Nun verdeckt die Sonnenbrille keine Tränen mehr

Auf dem Velo ist er das nicht. Oder: Nicht mehr. Die Entwicklung seiner Karriere lässt sich wunderbar an seinen Tour-Teilnahmen nachvollziehen. 2020 war die Rundfahrt für ihn nach knapp zwei Wochen zu Ende, ohne dass er gross aufgefallen wäre. Von 2021 stammt ein Bild, das ihn auf den Champs-Élysées zeigt, am Strassenrand sitzend. Er hat ein Champagnerglas in der Hand, der tröstende Teambetreuer macht jedoch deutlich, dass Philipsen hinter seiner Sonnenbrille bittere Tränen weint.

Er war als Sprinthoffnung zu jener Tour gestartet – und hatte sie mit je drei zweiten und dritten Plätzen beendet. Aber eben ohne Sieg. Und diese sind unter Sprintern die einzige Währung.

2022 kehrte er zurück – und blieb weitere zwei Wochen sieglos. Erst in der Schlusswoche fand er seinen Tritt, siegte zweimal, und wie als Schlusspointe auch auf den Champs-Élysées – perfektes Material für Netflix. Es gab wieder Champagner. Und Freudentränen.

2023 ist bezüglich TV-Emotionen dagegen geradezu eintönig:

Massensprint 1: Sieg Philipsen.

Massensprint 2: Sieg Philipsen.

Massensprint 3: Sieg Philipsen.

Massensprint 4: Nur ganz knapp nicht Sieg Philipsen.

Sein neuer Übername: Jasper the Master.

Kein Team konzentriert sich konsequenter auf die Sprints

Was macht den 25-Jährigen zum überragenden Sprinter dieser Tour? Er ist keiner dieser gross gewachsenen Muskelpakete der Vergangenheit, die allein schon ob ihrer Physis der Konkurrenz überlegen waren. Vielmehr ist er das letzte Rädchen in einer Equipe, die sich konsequenter als alle anderen Teams auf diese Etappen konzentriert.

Das Team Alpecin-Deceuninck hat sich damit eine zweite Nische geschaffen. Gross wurde es einst als Einmann-Show, mit Überfahrer Mathieu van der Poel als einzige Attraktion. Die belgischen Brüder Christoph und Philip Roodhooft nahmen den Niederländer in jungen Jahren unter Vertrag – und gelangten zusammen mit Van der Poel bis in die Weltelite. Hier ist nun Platz für mehr als einen Leader, was das Team an der Tour geradezu exemplarisch vorführt.

Van der Poel hoffte, beim Tour-Start eine Chance auf das Maillot jaune zu haben. Doch die besten Kletterer hatten etwas dagegen. So stellte er sich ab Etappe 3 in Philipsens Dienst. «Mit ihm haben wir in Sprints grössere Siegchancen. Also fahre ich für ihn», sagt der Niederländer – als würde jeder Teamleader sich eben mal für den Kollegen aufopfern.

Einen Millionenmann als Anfahrer hat nur er

Van der Poel ist Philipsens Anfahrer, der letzte Mann, bevor der Sprinter aus dem Windschatten heraus antritt. Das ist eine luxuriöse Situation: Kein anderes Team hat an dieser Position einen Fahrer mit Millionensalär. Für Philipsen ist das Ehre und Herausforderung zugleich. «Das ist ein Privileg. Aber ein sehr hartes», sagt er mit einem breiten Lächeln. Hart, weil Van der Poels Antritt so heftig ist, dass Philipsen den ersten Teil seines Sprints bereits am Hinterrad des Niederländers absolviert, nur um sich von diesem nicht abhängen zu lassen. Gelingt das, ist er dank ungleich höherem Momentum im tatsächlichen Sprint überlegen. «Danach musst du nur noch hoffen, dass noch etwas übrig ist in den Beinen, um Mathieu zu überholen», beschreibt er es.

Dazu kommt, dass Alpecin-Deceuninck enorm harmonisch agieren. Anders als andere Teams fahren sie überfallartige Sprints. Statt mehrere Kilometer lang das Tempo an der Spitze zu prägen, verstecken sie sich hinter der Konkurrenz und treten dann geballt auf dem letzten Kilometer in Erscheinung. Das ist riskant, wenn es klappt, aber erfolgversprechend.

Und es funktioniert derzeit reibungslos, was für den weiteren Verlauf der Tour einiges verspricht. Bis zu drei weitere Sprintchancen können sie sich bis Paris ausrechnen. «Wir werden versuchen, noch ein oder zwei Siege hinzuzufügen», sagt Philipsen, als wäre es das Normalste der Welt. Das grüne Punktetrikot ist ihm schon jetzt so gut wie sicher, sofern er Paris erreicht.

Die Etappenhamsterer wollen noch mehr

Dass sie sich damit in einer eigenen Kategorie bewegen, weiss auch Silvan Dillier. Der Aargauer gehört zu den Routiniers im Team und ist meist im mittleren Teil der Etappe dafür besorgt, dass die Kollegen möglichst wenig Energie verschwenden müssen. «Für die allermeisten Teams wäre ein einziger Etappensieg schon genial», sagt Dillier. «Auch für uns. Aber wir wissen auch, dass noch mehr möglich ist.»

«Nur» noch ein paar Berge trennen Philipsen von Paris und dem Gewinn des Punktetrikots. Foto: Daniel Cole (Keystone)

Und falls sie es vergessen, ist da immer noch der sportliche Leiter Christoph Roodhooft. In der Netflix-Doku kommt er als harsch führender Teamchef rüber. «Er macht schon sehr klar, dass wir alle hier sind, um unser Bestes zu geben», sagt Dillier diplomatisch. Ihn scheint es nicht zu stören, seinen Vertrag hat er jüngst um zwei Jahre verlängert. Und wer weiss, vielleicht gehört der barsche Umgangston im Testosteron geschwängerten Umfeld der Sprinter einfach dazu. Wer 200 Kilometer lang auf seinen Einsatz warten muss, der dann nur gerade 200 Meter, 25 Pedalumdrehungen und keine 10 Sekunden lang dauert, muss wohl etwas mehr aufgeputscht werden als andere Fahrertypen.

