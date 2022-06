Relatives Energiedefizit-Syndrom (Red-S) – Je dünner, desto besser? Warum das fatal sein kann Wenn Athletinnen und Athleten zu wenig essen, hat das mit einem hartnäckigen Mythos zu tun. Marco Oppliger

Maja Neuenschwander versucht aufzuklären. Die ehemalige Spitzenläuferin leitet bei Swiss Olympic das Projekt «Frau und Spitzensport».

Foto: Franziska Rothenbühler

Im Prinzip ist es ganz einfach: Jeder Körper braucht Energie in Form von Nahrung. Und je mehr ein Körper leisten muss, desto mehr Energie muss ihm zugeführt werden.

Gerade in Ausdauersportarten gilt nach wie vor oft die Devise: je dünner, desto besser. Maja Neuenschwander spricht in diesem Zusammenhang von einem «Mythos, der sich hartnäckig hält». Als ehemalige Spitzenläuferin weiss sie Bescheid: «Ich sah viele Athletinnen, die am Gewicht gescheitert sind.» Athletinnen, die entweder von Trainern zum Abnehmen gedrängt wurden oder sich selbst dazu entschieden – in der Hoffnung, schneller zu werden. «Alle wissen, dass es dieses Problem gibt, aber fast niemand nimmt sich dessen an», sagt Neuenschwander.