Immobilienserie – Je jünger die Bevölkerung, desto ärmer die Gemeinde Beim Thema Reichtum ist Unterland nicht gleich Unterland. In Boppelsen verdient der Durchschnitt über 120’000 Franken pro Jahr, über 50’000 Franken mehr als in Oberglatt. Manuel Navarro

Blick von der Hochwacht in Richtung Boppelsen. Wer dort wohnt, nagt meist nicht am Hungertuch. Foto: Leo Wyden

121’200 Franken – so hoch ist das steuerbare Einkommen jedes Bopplisers und jeder Boppliserin im Durchschnitt pro Jahr. Das ist der absolute Spitzenwert im Unterland, in keiner anderen Gemeinde des Unterlands verdienen die Bewohnerinnen und Bewohner so viel. Dies geht aus Statistiken hervor, welche die Iazi AG zusammengetragen hat. Berechnet wurde dabei das durchschnittliche steuerbare Einkommen pro steuerbare, natürliche Person. Die Basis bilden das Bruttoeinkommen, abzüglich der Sozialleistungen, Berufsauslagen oder etwa auch Kinderabzüge. Firmen sowie bereits vorhandene Vermögenswerte sind nicht in die Berechnung mit eingeflossen.