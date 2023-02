Verhalten von Hunden – Je kleiner, desto aggressiver Und je grösser der Hund ist, desto gutmütiger ist er? Was Studien über das Klischee sagen und wie sich die Streitlust der Tiere wieder abbauen lässt. Hannah Wagner

Kleiner Kläffer: Ein Mops hat nicht unbedingt aufgrund seiner Grösse Angst, aber auch. Foto: Getty Images

Kleine Hunde haben es nicht leicht. Während grosse Tiere ruhig vorbeitrotten, hängt sich manch Winzling schier an seiner Leine auf, weil er so heftig zetert und auf den körperlich überlegenen Artgenossen zulaufen will. Vielleicht liegt es auch an solchen Szenen, dass kleine Hunde als «Fusshupen» oder «Kläffer» bezeichnet und im Allgemeinen für aggressiver gehalten werden als grössere. Ist das nur ein Klischee?