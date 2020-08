Die 30-jährige Zumikerin Michelle Wiki will noch einen drauflegen. Die 115-fache Schweizer Nationalspielerin will nach 2008, 2009 und 2019 nochmals Schweizer Meisterin mit den Kloten-Dietlikon Jets werden. Gar fünfmal hat sie den Schweizer Cup gewonnen. In Schweden wurde sie einmal Vizemeisterin. Ihre grösste Erfolge indes waren neben dem Endspielsieg mit Dietlikon im Europacup 2008 die Silbermedaille an der Heim-WM 2019 in Neuenburg.

PD