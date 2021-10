Stardesigner setzt auf Leihmode – Jean Paul Gaultier vermietet seine Vintage-Klassiker Modefans können demnächst ikonische Stücke aus den 80ern und 90ern ausleihen – und ein wenig wie Madonna aussehen. Tina Huber

Zusätzlich zum gewagten Outfit fasste sie sich in den Schritt wie Michael Jackson – skandalös: Madonna im Juli 1990 auf ihrer «Blond Ambition»-Welttournee, hier im Feyenoord-Stadion in Rotterdam. Foto: Gie Knaeps (Getty Images)

Sie wollen an der nächsten Party wie eine Popikone aus den 80ern anrauschen? Oder dem Alltagsoutfit mit einem Designerschal ein wenig Würze verleihen? Dann aufgepasst: Das französische Modehaus Jean Paul Gaultier will künftig luxuriöse Looks aus seinem Archiv vermieten. Direktor Antoine Gagey nannte die Sammlung aus der über 50-jährigen schöpferischen Karriere von Jean Paul Gaultier in einem Interview eine «Goldmine». Mehr als 30’000 Stücke haben sich über die Jahrzehnte angesammelt. Eine Auswahl aus den 80ern und 90ern können Modefans nun als Leihgabe erstehen. Preis: Einen Schal gibts ab 150 Euro, die Robe ab 700 Euro, wie der «Guardian» schreibt.