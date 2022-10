Menschen im Unterland – Jeannine Bolliger, Pilzkontrolleurin aus Bülach

Pilze sind die Leidenschaft von Jeannine Bolliger. Nicht nur jene, die essbar sind, sondern besonders auch Raritäten. Patrick Gutenberg

Jeannine Bolliger hat den Pilzblick. Foto: Patrick Gutenberg

Jeannine Bolliger hat den Pilzblick, nicht nur im Wald. «Manchmal finde ich spannende Pilze auf dem Weg zum Einkaufen», sagt die 46-jährige Bülacherin. Im Wald indes ist ihr Jagdtrieb endgültig geweckt. «Mir geht es aber nicht darum, mit einem vollen Korb heimzukommen, sondern Pilze zu finden, die ich noch nicht kenne», sagt sie und bückt sich nach einem kleinen kugeligen Pilz, der sich nach eingehender Prüfung als Blauender Königsröhrling erweist. Eine Seltenheit in unseren Wäldern.

Jeannine Bolliger interessierte sich als gelernte Gärtnerin schon immer für die Natur. Zu den Pilzen fand sie als junge Mutter während ihrer langen Spaziergänge mit dem Kinderwagen. Bald darauf bestimmte sie Pilze mit Büchern und trat einer Pilzfreunde-Gruppe bei: «Der Austausch in diesem Netzwerk war für mich sehr wertvoll», sagt Bolliger. Vor sieben Jahren machte sie den Kurs als Pilzkontrolleurin, schloss als Beste ab und amtierte in Rorbas. Seit 2019 ist sie als Pilzkontrolleurin in Kloten tätig.

Patrick Gutenberg arbeitet seit 1998 als Bildjournalist für verschiedene Medien im Kanton Zürich. Mehr Infos

