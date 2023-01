Menschen im Unterland – Jeannot Steck (50), Tontechniker aus Bachenbülach Sein Wissen entstand oft mittels «learning by doing»: Jeannot Steck konnte schon mit Grössen wie Kuno Lauener von der Band Züri West oder Michael von der Heide zusammenarbeiten. Balz Murer

Jeannot Steck hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht, um Leute mit Musik glücklich zu machen. Foto: Balz Murer

Der Bachenbülacher Jeannot Steck ist in Zürich-Seebach aufgewachsen. Der 50-Jährige machte in jungen Jahren Mitte der 1980er-Jahre eine Anlehre bei der Firma Jecklin in Zürich mit dem Schwergewicht Verkauf von Aufnahmetechnikgeräten. Durch seine geschäftlichen Kontakte erhielt er die Möglichkeit, die Geräte zu mieten, auszuprobieren und zu testen, was einerseits ihm, andererseits auch seiner Jecklin-Kundschaft zugutekam.

Aus diesem Erfahrungsschatz heraus kaufte er sich schlussendlich das passende Aufnahme-Equipment, gründete sein erstes eigenes Tonstudio an der Hardturmstrasse in Zürich und begann, diverse Bands zu produzieren. Darunter befanden sich nationale Grössen wie Kuno Lauener von Züri West, Dodo Hug, Baby Jail, Michael von der Heide oder Stärne Föifi mit dem Ohrwurm «Ohni Znacht is Bett».

Viel von seinem Wissen sammelte er mittels «learning by doing» und unter anderem in Kooperation mit dem Bob-Marley-Produzenten Lee «Scratch» Perry. Mitte der 1990er-Jahre wechselte Jeannot Steck durch einen vermittelten Kontakt bei Jecklin an seinen heutigen Tonstudio-Standort in Bachenbülach. Den immensen Erfahrungsschatz seines musikalischen Horizontes kann Jeannot Steck in seinem divergierenden Alltagsgeschäft grossartig ausnutzen – und für seine Kunden von Jazz bis Punk in tolle und unvergleichliche Settings transferieren.

