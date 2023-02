Interview mit Jugendpsychiater – «Jede Generation hat ihren Wahnsinn, den sie bewältigen muss» Frank Köhnlein über das Leiden seiner jungen Patientinnen und Patienten, sadistische Eltern und die Frage, wie man erkennen kann, ob ein Kind in psychischer Not ist. Nadja Pastega

«Als ich vor 20 Jahren in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen bin, war ich fassungslos»: Jugendpsychiater Frank Köhnlein.

Angst, Zwangsstörungen, Depressionen: Viele Kinder und Jugendliche haben zu kämpfen. Manche sitzen bei Frank Köhnlein in der Praxis. Fünf Behandlungsräume mitten in Basel, bunte Möbel, im Regal Gesellschaftsspiele, Bilderbücher, Knetzeug, Gummispielsachen und eine Kugelbahn. Sein Terminkalender ist voll. Auch nach der Pandemie ist der Andrang gross. Der Kinder- und Jugendpsychiater weiss, was dahintersteckt, wann es gefährlich wird und wie es wirklich um die psychische Gesundheit der Jugend steht.