Stadt setzt 122 Bauprojekte um – Jede sechste Baustelle auf Stadtzürcher Strassen fürs Velo Das städtische Tiefbauamt treibt 2023 laut eigenen Aussagen Bauprojekte voran, die im Zeichen der Klima-Oberthemen der Stadt stehen.

Mehr Platz für Velofahrende: Bauprojekte des Stadtzürcher Tiefbauamtes sollen einen Beitrag zu den Klimazielen beisteuern. (Symbolbild) Foto: Keystone

Das Tiefbauamt der Stadt Zürich nimmt in diesem Jahr über 120 Bauprojekte in Angriff: Die meisten Arbeiten an und unter Strassen stehen im Zusammenhang mit den Oberthemen «klimaneutrale Stadt» und «Netto-Null-Ziel.» Die Stadt habe von Politik und per Gesetz Aufträge erhalten, Klimaziele zu erreichen, hielt Stadträtin Simone Brander (SP) bei der jährlichen Vorstellung der Bauvorhaben am Dienstag fest. Mit den Projekten des Tiefbauamtes werde dazu ein Beitrag geleistet.

Dazu gelte es insbesondere, den motorisierten Individualverkehr zu vermeiden, zu verlagern oder zumindest verträglich zu gestalten. «Dafür müssen wir den Strassenraum noch stärker umverteilen – mehr Lebensraum statt Strassenraum», sagte Brander.

Sie verwies etwa auf das in Planung befindliche Projekt an der Manessestrasse-Stauffacherquai: Ab 2027 sollen dort, wo heute die Strasse und Parkplätze dominieren, abgetrennte und durchgehende Veloverbindungen und 100 neue Veloabstellplätze geschaffen werden, zur Hitzeminderung sollen 40 zusätzliche Bäume angepflanzt werden.

Erste Velovorzugsroute wird im Frühjahr eröffnet

Auch der durch eine Initiative verlangte Velorouten-Ausbau soll forciert werden. Die erste Velovorzugsroute könne im Frühjahr im Kreis 4 eröffnet werden, sagte Tiefbauamts-Direktorin Simone Rangosch. Weitere Projekte werden nun aufgelegt, bei vier davon mit einer Länge von 13 Kilometern könnten die Arbeiten allenfalls noch in diesem Jahr starten.

2023 plant und bearbeitet das Tiefbauamt der Stadt Zürich rund 500 verschiedene Projekte. 122 davon wird es dabei konkret in Angriff nehmen, wie Rangosch weiter ausführte. 17 davon betreffen den politisch gewollten Ausbau von thermischen Netzen. 19 Projekte sind vorwiegend als Velomassnahme einzustufen.

Zusätzlich zu diesen 122 Projekten setzt das Tiefbauamt diverse kleinere Sofortmassnahmen um. 48 werden zugunsten der Velofahrenden ergriffen. Zudem werden 80 Kanten an Bushaltestellen niveaugleich und damit hindernisfrei umgebaut.

Die Zahl der Bauprojekte und der finanzielle Aufwand bewegen sich im langjährigen Mittel, heisst es in einer Mitteilung des Stadtzürcher Tiefbauamtes.

