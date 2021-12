Ein Heft über den Rebbau im Furttal – «Jeder Furttaler Wein ist eine Spezialität für sich»

Hans Günter, weshalb haben Sie sich als Autor für das aktuelle Mitteilungsheft der Heimatkundlichen Vereinigung Furttal (HVF) zur Verfügung gestellt?

Mir gefällt das Thema. Obwohl ich einiges darüber weiss, habe ich als Laie für Laien geschrieben. Als Vorbereitung habe ich Fachliteratur studiert, in Archiven gestöbert und Gespräche mit 14 Weinbauern aus dem Furttal geführt. Als Grundlage diente aber die Examensarbeit der ehemaligen Primarlehrerin Heidi Rieser aus dem Jahr 1948, die sie über den Rebbau in der Gemeinde Otelfingen schrieb. Das neue Heft ist also eine Gemeinschaftsarbeit.