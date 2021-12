Gastro-Serie aus Regensdorf – Jeder Gang ist eine Überraschung für Auge und Gaumen Das Thessoni in Regensdorf verwöhnt seine Gäste mit einem mehrgängigen Menü, bei dem es viel Ungewohntes zu entdecken gibt. Barbara Gasser

Die Vorspeise – alte Tomatensorten, Mozzarellawasser und dreierlei Basilikum – ist ein geglückter Start in die Genusswelt des Restaurants Feinwerk im Hotel Thessoni in Regensdorf. Foto: Anna Bérard

Der Empfang an der Réception des Boutiquehotels Thessoni in Regensdorf ist sehr freundlich. Eine nette Dame begleitet meine Kollegin und mich an einen weiss gedeckten Tisch im Restaurant Feinwerk. Schon der erste Eindruck ist positiv, brennen doch die Kerzen auch auf den unbesetzten Tischen. Es geht an diesem Abend darum, uns während der Adventszeit so richtig verwöhnen zu lassen. Wir bestellen je ein Glas Prosecco und werden gebeten, den Apéro in der Feuerlounge zu nehmen. Das Flackern im Cheminée ist zwar nicht echt, die Stimmung trotzdem sehr gemütlich. Und schon stehen neben den Getränken zwei Randenmacarons mit Fischmousse und zwei Tartlets mit Gemüsemousse vor uns, die rundum überzeugen.