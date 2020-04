800 Personen getestet – Jeder zehnte Corona-Test beim Spital Bülach ist positiv Zurzeit befinden sich in Bülach lediglich vier Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung. Ab dem 27. April können wieder nicht dringliche Eingriffe vorgenommen werden. Flavio Zwahlen

Um eine strikte Trennung von Covid-19- und anderen Patienten sicherzustellen, hat das Spital Bülach auf dem Parkplatz vor der Notfallstation eine Abklärungsstation mit Containern und Zelten eingerichtet. Foto: PD

Am Donnerstag hat der Bundesrat schrittweise Lockerungen der Corona-Massnahmen angekündigt. So wurde beispielsweise entschieden, dass Spitäler ab dem 27. April auch wieder nicht dringliche Eingriffe vornehmen können. Urs Kilchenmann, Fachverantwortlicher Kommunikation beim Spital Bülach, sagt: «Wir sind davon überzeugt, dass dies der richtige Entscheid ist, um die medizinische Versorgung der Bevölkerung im Zürcher Unterland zu gewährleisten.» Sollten wieder vermehrt Covid-19-Patienten zu behandeln sein, könne das Spital Bülach jederzeit reagieren und wieder in den «Krisenmodus» umschalten.