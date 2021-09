Ausstellung in Eglisau – Jedes Stück Schwemmholz hat einen eigenen Charakter Die gelernte Floristin Marion Benz aus Hüntwangen stellt noch bis am 3. Oktober ihre Kreationen aus Schwemmholz im «Platzhirsch» in Eglisau aus. Sie arbeitet nach dem Goldenen Schnitt. Ruth Hafner Dackerman

Marion Benz gestaltet Kunst aus Schwemmholz und kombiniert die Gebilde mit Elementen aus anderem Material. Foto: Leo Wyden

Zahlreich hängen Schwemmholzkreationen im kleinen Atelier von Marion Benz mitten in Eglisau. Sie sehen alle ähnlich aus, doch bei genauerem Hinsehen ist jede einzelne Kette ein Unikum. Auf dem Arbeitstisch liegen verschiedene Hölzer, daneben kleine Kristalle, Glasschliffperlen und Lavasteine in dezenten Farben. «Glitzerbuffet» oder «Kugelbuffet» nennt Marion Benz diese Auslage, bevor sie ein Herz in Edelstahl auf ein Stahldrahtseil fädelt und ruhig und konzentriert von unten nach oben arbeitet. Im Kopf hat sie bereits einen Plan, den sie umsetzt.