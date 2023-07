Otelfingen – Jedes Werk ist eine Welt für sich Der Dielsdorfer Künstler Dario Garasi zeigte in Otelfingen sein vielfältiges Schaffen. Micheline Holweck

An den schwarz gestrichenen Wänden kamen die Bilder besonders gut zur Geltung. Foto: Aquilino Paparo

Wer am Freitagabend, 30. Juni, nach Otelfingen in den Jelmoli-Tower gelangte, hatte höchstens eine minimale Vorstellung von dem, was wartete. Im Büroturm, hoch im fünften Stock, wo man der Musik folgend durch den Gang in Räumlichkeiten gelangte, die man sich kaum mehr als Büro vorstellen konnte. Einen Schritt weiter und man verliess die Realität und hob ab in die Welt von Dario Garasi aus Dielsdorf. Wer über die Türschwelle trat, wurde zuerst kritisch vom Geier auf der gegenüberliegenden Wand begutachtet. Dario Garasi hat mit diesem Werk einmal mehr gezeigt, was für ein talentierter und ausserordentlicher Künstler er ist. Zu Füssen des Geiers durfte man sich auf Wunsch ein kleines Tattoo stechen lassen.

An den schwarz gestrichenen Wänden kamen die imposanten Bilder noch besser zur Geltung. Jedes Bild war eine Welt für sich. Dario Garasi erklärte auf Wunsch den zahlreich erschienenen Gästen die Details in jedem Bild, die Erlebnisse und Gedanken, und teilweise verarbeitete Weltgeschichte und inspirierende Verbindungen zu anderen weltbekannten Künstlern. Auch das kleinste Detail in einem Bild hatte eine wichtige Bedeutung, nichts war dem Zufall überlassen.

Skulptur aus Abfallprodukten

Ein grosses Highlight war die Alien-Skulptur, inspiriert von HR Giger, entstanden aus den gewöhnlichsten und aussergewöhnlichsten Abfallprodukten, zusammengebaut und kreiert von Dario Garasi in Unmengen von Stunden, grosser Leidenschat für das Detail und mit viel Geduld.

Im zweiten Raum, eingerichtet wie in Südamerika, in einer begrünten Wohlfühloase, sorgte Barkeeper Martin Snehotta für prickelnde Getränke und eine angenehme Stimmung.

Ausstellung ist ein Erlebnis

Dieser Event regte die eigene Fantasie an, daher war es nicht eine Ausstellung, sondern ein Erlebnis. Es war ein Eintauchen in eine Welt, in welcher sich Formen miteinander verbinden und die Dunkelheit sich wieder in hellen Farben verliert. All das liess einen bewusst werden, dass das Leben eine Mischung ist aus Erfahrungen aller Art.

