Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Jeff Bezos gönnt sich Begleitschiff für 75 Millionen Dollar Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

75 Meter lang, 13 Meter breit, 75 Millionen Dollar teuer: Jeff Bezos’ Wingman wird aktuell auf ihre Seetauglichkeit getestet. Foto: PD

Während Amazon-Gründer Jeff Bezos aktuell beim Onlineriesen 18’000 Stellen streicht, um Kosten zu sparen, ist er privat so gar nicht auf Sparkurs: Für 75 Millionen Dollar gönnt er sich ein Begleitschiff zu seiner Jacht, wie das «Manager-Magazin» schreibt. Denn dieser fehlt – man schlage die Hände fassungslos über dem Kopf zusammen – ein Helikopterlandeplatz. Um diesen Makel zu beheben, gab Bezos 2019 die Wingman in Auftrag: 75 Meter lang, 13 Meter breit – sie ist mit dem ersehnten Helilandeplatz ausgestattet und wird aktuell auf ihre Seetauglichkeit getestet. Und sollte Bezos grad keinen Helikopter für eine Landung an Bord zur Hand haben, bietet die Jacht zum Glück noch ausreichend Platz für Jetski – oder U-Boote.