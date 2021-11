Mittäterinnen bei Sexualdelikten – Jeffrey Epsteins willige Helferinnen Am 29. November beginnt der Prozess gegen Ghislaine Maxwell. Die Ex-Freundin des Milliardärs war eine von vielen Frauen, die den massenhaften Missbrauch von Mädchen erst möglich machten. Bettina Weber

Sie waren zuerst ein Paar, später soll sie ihm sehr aktiv geholfen haben, seine Neigungen auszuleben: Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein 2005. Foto: Getty

Seit ihrer Verhaftung im Juli 2020 befindet sich Ghislaine Maxwell in Einzelhaft. Damit sie sich nichts antun kann, geht in ihrer Zelle im Metropolitan Detention Center in Brooklyn nachts alle 15 Minuten das Licht an. Davon schmerzten ihre Augen, beklagte sie sich kürzlich im britischen Boulevard-Blatt «Mail on Sunday». Zudem sei das Essen katastrophal, immer nur Reis und Bohnen, es wimmle von Ungeziefer, und beim Duschen werde sie von gruseligen Sicherheitsleuten beobachtet.

Der Zeitpunkt des Interviews war kein Zufall. Sondern Teil der Verteidigungsstrategie des Maxwell’schen Anwalt-Teams, dessen Mandantin dringend gute Presse braucht. Oder zumindest ein bisschen Mitleid, wenn am 27. November der mit Spannung erwartete Geschworenenprozess gegen sie beginnt.