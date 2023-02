Filialen am Flughafen betroffen – Jelmoli-Schliessung kostet im Unterland 60 Stellen Knapp 60 Personen, die in Otelfingen und am Flughafen arbeiten, sind von der Schliessung des Warenhauses betroffen. Astrit Abazi

Die Jelmoli-Filialen am Circle öffneten vor weniger als drei Jahren. Archivfoto: Celia Nogler

Überraschend gab Jelmoli am Montagmorgen bekannt, dass das Warenhaus in der Nähe der Bahnhofstrasse in Zürich schliesst. Ende 2024 will die Besitzerin Swiss Prime Site (SPS) das Gebäude nach der Schliessung grundlegend umbauen und zwei Jahre später wiedereröffnen. Rund 850 Angestellte verlieren dabei ihre Anstellung, 550 von ihnen sind von Jelmoli selbst beschäftigt. Die Schliessung des geschichtsträchtigen Warenhauses wirkt sich aber auch auf das Unterland aus.