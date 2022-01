Zeitreise in Otelfingen – Jelmoli war in den 1960er-Jahren als Discounter erfolgreich 400 Parkplätze und erst noch bis 30 Prozent billiger als in der Stadt – so warb Jelmoli 1969 für den Familienmarkt in Otelfingen. Anna Bérard

Den Einkauf im Jelmoli-Familienmarkt Otelfingen tätigte man 1969 mit dem Auto. Jelmoli setzte damals auf Rabatte und 400 Parkplätze beim Furttaler Discounter. Foto: Keystone

1968 hat Jelmoli ein «Kleinpreis-Warenhaus» in seinem Lagergebäude in Otelfingen eröffnet, wo ein «gedrängtes Sortiment des Hauptgeschäfts zu Discountpreisen verkauft wird», wie die NZZ im März 1969 schrieb. Die Rede ist vom Jelmoli-Familienmarkt im Furttal, der auf eine preisbewusste Kundschaft mit Auto ausgerichtet war.

Im neuen Lagergebäude ausserhalb des Dorfs Otelfingen gab es eine Auswahl an Haushaltsartikeln, Lebensmitteln und Weinen, die im Jelmoli an der Zürcher Bahnhofstrasse zu rund 15 bis 20 Prozent höheren Preisen zu haben waren. Im Jahresbericht 1968 bezeichnete Jelmoli den Erfolg von Sonderverkäufen und Discountern wie jenem in Otelfingen als enorm. Der Slogan «Jelmoli-Discount – Ihre Teuerungsbremse» stand für gute Verkaufszahlen.