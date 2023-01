Affäre um Corona-Vorabinfos – «Bersets Darstellung ist nicht sehr plausibel» Das Gesundheitsdepartement von Alain Berset liess sich während der Pandemie vom Ringier-Verlag einspannen. Politiker fordern Aufklärung, einige sogar Bersets Rücktritt. Mischa Aebi Adrian Schmid Denis von Burg

Hatten Ringier-Chef Marc Walder und der Gesundheitsminister geheime Deals?

Alain Berset konnte in den vergangenen zwei Jahren in etlichen Affären elegant den Hals aus der Schlinge ziehen. Doch nun könnte es ungemütlich werden für den Gesundheitsminister. Nach den am Samstag publik gewordenen Details über die Zusammenarbeit mit dem Ringier-Verlag fordern Politiker nun Aufklärung. FDP-Vizepräsident Andrea Caroni sagt: «Jemand sollte klären, ob Bundesrat Berset die Wahrheit sagt.» SVP-Nationalrat Alfred Heer verlangt sogar Bersets Rücktritt.