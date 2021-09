Der Autor und «Element of Crime»-Sänger hat ein neues «Herr Lehmann»-Buch geschrieben. Ein Gespräch über Fäkalhumor, die Kraft der Kunst und die Furcht vor dem Publikum.

Herr Regener, in Ihrem neuen Buch «Glitterschnitter» spielt der Milchschäumer beinahe eine eigene Rolle. Was ist denn da los?

Wir sind im Roman am Anfang der 80er-Jahre, was gleichzeitig auch der Beginn der Milchkaffee-Welle war. Die Leute in «Glitterschnitter» versuchen, einen Weg ins Erwachsenenleben zu finden. Irgendwo Milchkaffee aufzuschäumen, war zu dieser Zeit einer der Versuche, im Leben klarzukommen (er trinkt aus einer Tasse).