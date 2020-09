Motocross: Triumph in der Top-Kategorie – Jeremy Seewer fährt Premierensieg ein In seiner dritten Saison in der Königsklasse MX-GP Jeremy Seewer aus Bülach zum ersten Mal ein WM-Rennen dieser Stufe für sich entschieden. Peter Weiss

Im spätsommerlichen Höhenflug: Die Monte-Coralli-Rennstrecke von Faenza ist definitiv ein gutes Pflaster für Jeremy Seewer: Nach zweimal Platz 2 am Sonntag fliegt er im ersten GP-Rennen vom Mittwoch seinen Konkurrenten auf und davon. Foto: Yamaha Racing

Am Grand Prix der Stadt Faenza, dem zweiten von drei GP innert acht Tagen auf der Rennstrecke in der Emilia Romagna, beendete der Yamaha-Werksfahrer den ersten Lauf mit fast 16 Sekunden Vorsprung auf den Spanier Jorge Prado als Schnellster. Von der vierten Position aus gestartet, liess Seewer gleich zu Beginn einige Konkurrenten hinter sich und eroberte in der dritten Runde den 2. Platz.