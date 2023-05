Triumph am Motocross-WM-GP – Jeremy Seewer feiert ersten Saisonsieg Jeremy Seewer hat sich eindrücklich an der Weltspitze seines Sports zurückgemeldet. In Villars-sous-Écot gewann der Bülacher erstmals in diesem Jahr einen Grand Prix. red./pew

Endlich passt am Renntag wieder alles zusammen: In Villars-sous-Écot fährt Jeremy Seewer seine Podestplätze Nummer 2 und 3 in dieser Saison in der Motocross-Königsklasse MX GP ein. Foto: Yamaha Racing

Jeremy Seewers Sieg im ersten Rennen des Tages und sein 2. Platz in der Reprise ergaben in der Endabrechnung den Tagessieg. Dank der 47 Punkte, die er im Qualifying und den beiden Läufen insgesamt holte, machte Seewer an diesem Wochenend in der WM-Gesamtwertung der höchsten Kategorie MX-GP gleich zwei Positionen gut und nimmt dort neu den 5. Platz ein.

Der dreifache Vize-Weltmeister der Motocross-Königsklasse, der infolge seines schweren Sturzes zum WM-Auftakt in Argentinien heuer noch nicht so richtig auf Touren gekommen war, freute sich nicht zuletzt wegen der vielen aus der nahen Schweiz angereisten Fans über sein erstes Top-Ergebnis der Saison. «Die Atmosphäre war fantastisch, der Erfolg war für mich auch ein wenig eine Revanche für den Heim-Grand-Prix, an dem die Dinge ja nicht nach Plan gelaufen waren», kommentierte Seewer. «Vor so vielen Schweizer Fans zu gewinnen, hat sich sehr gut angefühlt.» Angesichts seiner bisherigen Ergebnisse fügte er erleichtert an: «An diesem Wochenende habe ich es geschafft, dem Ärger auszuweichen, und es scheint, dass wir die Probleme beim Start gelöst haben.»

Zweimal der schnellste Starter

Tatsächlich bog Jeremy Seewer in beiden Rennen des Tages auf der anspruchsvollen Piste in der Franche-Comté, keine 15 Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt, nach dem Start als Erster in die erste Kurve. Im ersten Lauf gab der Yamaha-Werksfahrer die Leaderposition zwar kurz darauf an den WM-Führenden Jorge Prado ab. In Runde 5 überholte er den Spanier jedoch wieder und fuhr danach ungefährdet zum Sieg.

Extraklasse-Fahrt vor Zehntausenden Motocross-Fans: Jeremy Seewer am GP von Frankreich. Foto: Yamaha Racing

In der Reprise führte Seewer das Feld während zwölf Runden an. In einer von ihnen sorgte er für die schnellste Rundenzeit. Dann aber liess er den Franzosen Romain Febvre an sich vorbeiziehen und fuhr am Ende als sicherer Zweiter über die Ziellinie. «Jetzt möchte ich meine Form weiter aufbauen», sagte Seewer mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf. In den zwölf Rennen vor diesem Wochenende hatte er lediglich einmal das Podest erreicht, nun gleich in beiden Läufen.

