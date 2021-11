Motocross: GP-Sieg in Italien – Jeremy Seewer ist zurück an der Spitze Der Bülacher hat seine lange Durststrecke beendet. Am GP Garda im italienischen Pietramurata feierte er seinen ersten Tagessieg des Jahres in der Königsklasse MX-GP. red./Peter Weiss

Ganz oben auf dem Siegespodest von Pietramurata kostet Jeremy Seewer seine Emotionen aus. Foto: Yamaha Racing

Die Rennstrecke von Pietramurata unweit des Gardasees erwies sich auch im dritten der drei Grand Prix innert acht Tagen als guter Boden für Jeremy Seewer. Schon an den ersten beiden Events, dem GP des Trentino eine Woche zuvor und dem GP von Pietramurata vom vergangenen Mittwoch, hatte der Bülacher jeweils einen der beiden Läufe im 2. Rang beendet. Am Sonntag gelang ihm die Steigerung: Mit dem Sieg im ersten Rennen des Tages und einem 2. Platz in der Reprise ging die GP-Tageswertung in der höchsten Motocross-Kategorie MX-GP an ihn. Dies zum erst zweiten Mal in der Karriere des Vize-Weltmeisters der beiden Vorjahre. Zuletzt hatte der 27-Jährige auf ähnlichem Terrain und ebenfalls in Italien triumphiert: am GP der Lombardei Ende September 2020 in Mantova.

Mit dem Triumph von Pietramurata schloss Seewer seinen langen Weg zurück an die Spitze nach seiner Covid-19-Erkrankung, gefolgt vom Pfeifferschen Drüsenfieber, endgültig ab. Auch seine Yamaha-Werksmaschine scheint zur vollen Form und optimalen Abstimmung zurückgefunden zu haben. So schloss Seewer auch dank seiner YZ-450-FM das Qualifiying als Zweitschnellster ab und preschte nach dem Start zum ersten Rennen als Leader in die erste Kurve. Einmal an der Spitze, baute er seinen Vorsprung aus und kam so trotz eines Beinahe-Sturzes am Ende einer steilen Abfahrt zur Rennmitte zu einem klaren Laufsieg, dem elften in seiner Karriere.

Zwei erfolgreiche Aufholjagden

Im zweiten Rennen des Tages gelang Jeremy Seewer der Start weniger wunschgemäss. Doch von der Position 5, in die er zwischenzeitlich zurückgefallen war, machte er schon rasch wieder Boden gut. Ab der sechsten Runde lag er an zweiter Stelle. Gegen Rennmitte würgte er seinen Motor zwischenzeitlich ab – doch bald darauf eroberte er den 2. Platz hinter Tim Gajser zurück und beendete hinter dem Titelverteidiger aus Slowenien das Rennen.

«Nach allem, was ich dieses Jahr durchgemacht habe und woher ich komme, fühlt sich dieser GP-Sieg grossartig an», kommentierte Seewer. «Ich hatte das ganze Jahr über mit meiner Gesundheit und auch psychisch zu kämpfen. Jetzt fühle ich mich wirklich gut.» In der WM-Gesamtwertung rückte er vier Rennen vor dem Saisonende auf den 5. Platz vor.

Höhenflug in Norditalien: Jeremy Seewer auf seiner Yamaha-Rennmaschine. Foto: Yamaha Racing

Fehler gefunden?Jetzt melden.