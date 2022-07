Motocross-Triumph in Tschechien – Jeremy Seewer überrascht sich mit zweitem GP-Sieg selbst Der Bülacher ist wieder voll bei Kräften: Von seiner Lebensmittelvergiftung genesen, gewinnt der zweifache Vize-Weltmeister in Loket zum zweiten Mal in dieser Saison einen Grand Prix. red./pew

Stark im Aufwind: Jeremy Seewer fliegt im ersten Rennen des Tages im tschechischen Loket der Konkurrenz auf und davon. Foto: Yamaha Racing

Die drei Wochen Pause, welche der Rennkalender der Motocross-WM zwischen den Grand Prix (GP) von Indonesien Ende Juni und jenem von Tschechien vorsah, haben Jeremy Seewer und seinen beiden Gefährten vom Yamaha-Werksteam in der Top-Kategorie MX-GP offensichtlich sehr gutgetan. Während Seewer und der Holländer Glenn Coldenhoff sich in diesen drei Wochen von den Folgen ihrer Lebensmittel-Vergiftung erholten, die sie sich in Südostasien eingefangen hatten, kurierte Team-Rookie Maxime Renaux in Rekordzeit vier Wirbelbrüche aus. Das Resultat: In beiden Läufen des GP von Tschechien landete das Yamaha-Trio unter den Top 4 des Klassements, beide Male schob sich lediglich der WM-Titelverteidiger und aktuelle Leader Tim Gajser aus Slowenien zwischen sie.

Dass am Ende Jeremy Seewer den Tages-, respektive GP-Sieg davontragen könnte, deutete sich bereits im Qualifying an: Zum ersten Mal in der laufenden Saison entschied er es für sich. Tags darauf im ersten Rennen von der Pole Position aus gestartet, fuhr der Bülacher zunächst fünf Minuten hinter Gajser und dem Spanier Jorge Prado. In der vierten Runde zog Seewer innen am WM-Leader vorbei, drei Runden später flog er spektakulär in der Luft am Iberer vorbei. In der Folge spielte der 28-Jährige seine Klasse aus, dominierte das Geschehen und kam zu einem ungefährdeten Laufsieg, seinem dritten der Saison.

Keine perfekte Vorbereitung

Im zweiten Rennen des Tages musste Jeremy Seewer seinen Teamkollegen Maxime Renaux bereits in der Startrunde an sich vorbeiziehen lassen. Doch weil er die Position gleich hinter dem jungen Franzosen hielt, sicherte sich Seewer den GP-Sieg, den zweiten in der aktuellen WM-Saison. Und noch wichtiger: Dank der 47 Punkte, die ihm die Plätze 1 und 2 in Tschechien einbrachten, zog er in der WM-Gesamtwertung am Spanier Jorge Prado vorbei. Nach 28 von 38 Rennen ist der Bülacher nun mit 123 Punkten Rückstand zum ersten Verfolger des Gesamt-Führenden Tim Gajser avanciert.

«Unglaublich, dass ich diesen GP gewonnen habe, wobei ich mit einem Fehler weniger auch den zweiten Lauf hätte gewinnen können», kommentierte Seewer, «nach einer schwierigen Woche habe ich mich nicht perfekt vorbereitet gefühlt. Fantastisch, dass es trotzdem zum GP-Sieg gereicht hat.» Mit Blick auf die restlichen zehn Rennen und die Saisonwertung liess er sich auf der Homepage seines Yamaha-Werksteams wie folgt zitieren: «Es gibt noch immer ein paar Runden, ich gebe nicht auf und werde kämpfen, um so viele Punkte wie möglich zu holen.»

Sie unterstützen ihn auch in Tschechien: Jeremy Seewer passiert eine Kurve mit Schweizer Fans. Foto: Yamaha Racing

