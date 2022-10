Rock’n'Roll-Pionier aus den USA – Jerry Lee Lewis ist tot Die US-Rock’n'Roll-Legende ist am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben. Er war Freund und zugleich Konkurrent von Elvis Presley. Der Sänger wurde unter anderem mit Hits wie «Great Balls of Fire» und «Whole Lotta Shakin' Goin' On» bekannt. UPDATE FOLGT

US-Rock'n-Roll-Legende Jerry Lee Lewis während eines Konzertes im Zürcher Hallenstadion im November 2008. Foto: Walter Bieri (Keystone/Archiv)

Die Rock’n'Roll-Legende Jerry Lee Lewis ist tot. Der unter anderem für den Klassiker «Great Balls of Fire» bekannte Sänger und Pianist starb im Alter von 87 Jahren eines natürlichen Todes, wie sein Agent am Freitag mitteilte. Der Musiker mit den blonden Locken schuf nicht nur zahlreiche Hits, sondern sorgte auch mit seinen wilden Lebensstil regelmässig für Schlagzeilen.

Der 1935 in Ferriday im US-Südstaat Louisiana geborene Lewis war einer der Pioniere des Rock’n’Roll, er war Freund und zugleich Konkurrent von Elvis Presley. Seinen grossen Durchbruch hatte er 1957 mit dem Hit «Whole Lotta Shakin' Goin' On», dessen Text so provokativ war, dass ihn einige Radiosender anfangs nicht spielen wollten. Es folgten Hits wie «Great Balls of Fire» – einer seiner grössten Erfolge und später Titel eines Films über ihn mit Schauspieler Dennis Quaid – und «Breathless».

Bei seinen energiegeladenen Auftritten hämmerte Lewis häufig in das Klavier und sprang gerne auch mal auf das Instrument. Geprägt war sein Leben auch von vielen Frauengeschichten, übermässigem Alkoholkonsum und Steuerstreitigkeiten.

Erst gestern kursierten Falschmeldungen über den Tod des US-Musikers. Die US-Website TMZ hatte die Nachricht und einen Nachruf veröffentlicht. Man sei auf einen Schwindler hereingefallen, reichte das Portal als Erklärung nach.

Dass viele Leser der Nachricht vom Mittwoch trotzdem Glauben schenkten, lag wahrscheinlich daran, dass Jerry Lee Lewis sich in den letzten Monaten mit Gesundheitsproblemen herumschlagen musste. In seinem letzten Facebook-Posting vom 19. Oktober lag der Sänger im Bett und sah sehr gebrechlich aus. Auf dem Foto erhielt er von seinem langjährigen Freund Kris Kristofferson die Trophäe als neustes Mitglied der Country Music Hall of Fame.

