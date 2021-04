Unihockey: Sieg im Superfinal – Jets holen zum achten Mal den Meisterpokal Die Kloten-Dietlikon Jets sind Schweizer Meisterinnen. Sie sichern sich den Titel mit einem 4:2-Sieg gegen die Skorpions Emmental Zollbrück. Grosse Figur dieses Finals war Topskorerin Michelle Wiki mit drei Toren. Marisa Kuny

Sie geben ihn nicht her: Die Kloten-Dietlikon Jets gewinnen nach 2019 erneut den Meisterpokal. 2020 fiel der Meisterschaftsentscheid der Pandemie zum Opfer. Foto: Keystone

Am Schluss flogen sie wieder durch die Luft die goldenen Meisterhüte – wie schon 2017 und 2019, als die Kloten-Dietlikon Jets den Superfinal ebenfalls gewonnen hatten. Die Unterländerinnen haben in der Ballsporthalle Winterthur vor leeren Zuschauerrängen ihren Titel gegen konterstarke Skorpions erfolgreich verteidigt und zum achten Mal in der Geschichte des Vereins (bis 2018 UHC Dietlikon) die Schweizer Meisterschaft für sich entschieden.

Team skandiert «Wiki»

Ligatopskorerin Michelle Wiki wurde den grossen Erwartungen gerecht und verabschiedete sich mit drei Toren und einer Vorlage vom Schweizer Unihockey. Die 31-jährige wird noch eine Saison in Schweden anhängen und dann ihre lange und erfolgreiche Karriere höchstwahrscheinlich beenden. Als sie am Ende der Partie zur besten Spielerin gewählt wurde, skandierten die Teamkolleginnen ihren Namen. «Das kam unerwartet und hat mich total berührt», sagt sie strahlend. «So zu gehen, fühlt sich gut an.»

Telegramm Infos einblenden Skorpion Emmental Zollbrück - Kloten-Dietlikon Jets 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

AXA Arena, Winterthur. – SR Crivelli/Rampoldi.Tore: 9. M. Wiki (I. Gerig) 0:1. 15. L. Kipf (S. Sturzenegger) 1:1. 28. I. Rydfjäll (M. Wiki) 1:2. 39. M. Wiki (J. Suter) 1:3. 48. L. Baumgartner (L. Kipf) 2:3. 60. M. Wiki (I. Rydfjäll) 2:4.Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Skorpions. – Kloten-Dietlikon Jets: Schmid; Rydfjäll, Bühler; Mischler, Stella; Schürpf, Zwissler; Geiser, Ackermann; Gerig, Wiki, Suter; Hintermann, Metzger, Martinakova; Niederberger, Wieland, Rieder; Müller, Luck, Wohlhauser.

