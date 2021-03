Unihockey NLA: Favoritinnen weiter – Jets im Halbfinal und Wiki bald in Schweden Kloten-Dietlikon ist dank eines 8:1-Sieges gegen Laupen im NLA-Playoff eine Runde weiter. Gleichzeitig wurde bekannt, dass die Jets-Frauen nächste Saison nicht mehr auf ihre Topskorerin zählen können. Marisa Kuny

Nächste Saison sind ihre Tricks in der Schweizer Liga nicht mehr zu sehen. Michelle Wiki spielt den Ball an Laupens Chiara Bertini vorbei. Foto: Claudio Schwarz

Michelle Wiki zieht es wieder nach Schweden - es ist bereits das dritte Mal in der langen und erfolgreichen Karriere der Nationalstürmerin. In der Saison 2013/14 spielte sie in der höchsten schwedischen Liga für den FBC Uppsala, zwei Jahre später dann für Mora. Beide Male konnte sie Unihockey gut mit ihrem Beruf vereinbaren. Auch der aktuelle Wechsel zu IK Sirius ist für sie sportlich wie beruflich eine Herausforderung: Die Anwältin plant, an der Universität in Stockholm eine Weiterbildung zu machen. «Ich will den Stock noch nicht an den Nagel hängen», sagt die 31-jährige. Wiki freut sich sehr, noch einmal in der schwedischen Liga spielen zu können. «Und ich hoffe, dass ich mir im hohen Norden das nötige Level für die WM Ende Jahr in Uppsala erhalten kann.» In der Schweiz ging die 115-fache Internationale seit 2007 ausschliesslich für die Jets auf Torjagd – und dies äusserst erfolgreich. Auch in der bisherigen Saison ist mit 26 Toren und 13 Assists in der Qualifikation Ligatopskorerin.

Saisonende für Kapp

Vor dem Wechsel nach Schweden liegt Wikis Fokus aber noch voll und ganz auf dem Schweizer Playoff. Die Jets, Schweizer Meisterinnen 2019, haben eben die Viertelfinal-Serie (best of 5) gegen Laupen ohne Niederlage für sich entschieden und sind damit in der Mission Titelverteidigung auf Kurs. Für Laupen und ihre Topskorerin, die Klotenerin Vanessa Kapp, ist die Saison hingegen zu Ende.

Auch das dritte Spiel gegen die Zürcher Oberländerinnen ging an diesem Samstag an die Jets - und das bemerkenswerterweise zum dritten Mal in Folge mit 8:1. Der klare Sieg liess keinen Zweifel darüber aufkommen, wer in diesem Duell die Favoritinnenrolle inne hat. Zwar gelang Laupen in der 3. Minute durch Alina Hofmann ein früher Treffer, doch das war zu wenig, um die Spannung lange aufrecht zu erhalten. Bereits nach einem Drittel führten die Jets 4:1, nach 40 Minuten 6:1. Die tschechische Internationale Natalie Martinakova, die nach der Partie zur besten Spielerin gewählt wurde, erzielte zwei Treffer, insbesondere der zweite (37.) war eine Augenweide, das galt insbesondere auch für das Zuspiel von Nina Metzger. Topskorerin Wiki und die schwedische Nationalverteidigerin Iza Rydfjäll trafen ebenfalls je zweimal.

Gegner noch nicht bekannt

Cheftrainer René Jaunin sah nach dem Schlusspfiff durchaus noch Steigerungspotential für seine Mannschaft. «Was wir brauchen, ist noch etwas mehr Bewegung in der Offensive und mehr Geduld bei der Auslösung», fasst er zusammen. Den Jets bleiben nun knapp zwei Wochen Zeit, daran zu arbeiten, dann beginnen die Halbfinals. Welches Team den Jets dort gegenüber stehen wird, ist noch nicht entschieden. Klar ist nur, dass es sich um die Red Ants, Bern Burgdorf oder Zug handeln wird.