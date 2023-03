Unihockey: U21 im Playoff-Final – Jets-Juniorinnen sind unterwegs zum nächsten Höhenflug Kloten-Dietlikons U21 macht mit einem Break in Bern den ersten Schritt Richtung Titelverteidigung. Torhüterin Freya von Wangenheim rettet zum Auftakt des Finals gegen die Wizards ihrem Team ein 2:1. pgj/red

Abheben Richtung Meistertitel – das ist der Plan der Jets-U21. Rahel Inderbitzin (55) im Bild macht es vor. Foto: Andi Suter

Mit Berner Oberland haben die Jets-Juniorinnen (3. der Qualifikation) bereits ein erstes Berner Team im Halbfinal aus dem Weg geräumt. Nun treffen sie im Final auf die Qualifikationssiegerinnen Wizards Bern Burgdorf. Das erste Duell zwischen den beiden Spitzenteams lebte vom Tempo und den technischen Fähigkeiten beider Equipen.

Telegramm Infos einblenden Bern-Burgdorf Wizards – Kloten-Dietlikon Jets 1:2 (0:1/1:0/0:1). – Stand 0:1 Forum Sumiswald . – 172 Zuschauer. – Tore: 19. Gattiker (Fassler) 0:1. 40. Gross 1:1. 42. Kopecka (Looser) 1:2. – Jets: von Wangenheim (Cerny ET); Nussbaumer, Looser, Renz, Oberthaler, Kopecka; Gasser, Huter, Helbling, Gattiker, Fassler; Hoffmann, Yasmin Inderbitzin, Rahel Inderbitzin, Schöni, Bohrer; Hess, Matsch . – Bemerkungen: Bestplayers Anja Gross (Wizards) und Freya von Wangenheim (Jets).

Die Bernerinnen hatten zu Beginn mehr Spielanteile, fanden angesichts der kompakten Jets-Verteidigung aber keine Wege in die gefährlichen Abschlusszonen. So hatten die Flughafenstädterinnen die besseren Torchancen und gingen kurz vor der ersten Drittelspause verdient in Führung. Einen langen Ball von Enya Fassler liess Talin Gasser auf Giulia Gattiker abtropfen. Die jüngste Spielerin der Jets versenkte den Ball mit einem satten Schuss im Tor. Den Schwung des Führungstreffers nutzten die Jets auch zu Beginn des Mittelabschnitts, sie waren klar das bessere Team, konnten ihre Chancen aber nicht verwerten. Im Gegenzug zeigten sich die Wizards effizient und trafen nach einem missglückten Befreiungsversuch zum Ausgleich durch Anja Gross.

Liefert das wichtige Zuspiel zum 1:0: Jets-Stürmerin Enya Fassler (26). Foto: Andi Suter

Davon unbeeindruckt gelang den Jets der Start ins letzte Drittel optimal. Die junge Tschechin Veronika Kopecká sorgte in der 42. Minute mit einer schönen Einzelleistung für die erneute Führung. In der Folge fanden die Bernerinnen zurück zu ihrem dominanten Spiel, ohne aber die Jets damit in Verlegenheit zu bringen. Fand trotzdem mal ein Abschluss den Weg aufs Tor, war Freya von Wangenheim ein souveräner Rückhalt. So auch fünf Sekunden vor Schluss, als Nationalspielerin Anja Wyss mit dem letzten Versuch an Kloten-Dietlikons Schlussfrau scheiterte. Von Wangenheim wurde nach der Partie zur besten Jets-Spielerin gewählt.

Cheftrainer zufrieden

Chefcoach Stephan Eiholzer hatte sein Team optimal auf die Partie gegen den Qualifikationssieger Bern-Burgdorf eingestellt und war nach der Partie sichtlich stolz, dass sein Team seine Vorgaben nahezu perfekt umgesetzt hatte: «Wir sind uns der Stärken der Wizards bewusst und wollten verhindern, dass sie in die von ihnen gewünschten Abschlusspositionen kommen. Das ist uns dank einer geschlossenen Teamleistung hervorragend gelungen.»

Die zweite Partie der Best-of-5 Serie geht am kommenden Samstag in Kloten (20.30h, Sporthalle Ruebisbach) zur über die Bühne.

