Unihockey: Start in die Master Round – Jets lassen Piranhas tauchen Die Kloten-Dietlikon Jets machen das Spitzenduell gegen Piranha Chur zu einer einseitigen Angelegenheit und besiegen die Bündnerinnen gleich mit 6:0. Damit bleiben sie an der Spitze der NLA-Tabelle. Michel Sutter

Die erste Linie erledigt auch gegen Chur ihre Arbeit bravourös: Hier bejubelt Julia Suter (19) mit ihren Mitspielerinnen Mirjam Hintermann, Topskorerin Michelle Wiki und Brigitte Mischler (ganz rechts) das 2:0. Foto: Claudio Schwarz

Am Ende wurde es richtig bitter für Chur. In der letzten Minute des Spiels mussten die Piranhas gleich zwei Gegentreffer hinnehmen: erst durch Kloten-Dietlikons Topskorerin Michelle Wiki, dann durch Verteidigerin Sereina Zwissler. Ein Doppelschlag, der allerdings nicht mehr matchentscheidend war – die Jets lagen zu diesem Zeitpunkt gegen die Erzrivalinnen schon mit 4:0 in Führung.

Gefährdet war der Sieg der Jets ohnehin nie gewesen. Zu dominant traten die Unterländerinnen in ihrer ersten Partie in der Master Round auf, die in der höchsten Unihockey-Liga anstelle einer Rückrunde ausgetragen wird. Bereits nach einer Minute gingen sie durch einen Abstauber von Mirjam Hintermann in Führung, nach einer Viertelstunde und dem Treffer von Julia Suter stand es 2:0. Und das völlig verdient: Die Jets machten das Spiel und wirbelten die Churer Defensive gehörig durcheinander, während ihre Gegnerinnen sich kaum Torchancen erspielten. «Wir hatten die Querpässe von Chur gut im Griff», sagte Hintermann.