Den Hot Chilis droht das frühe Playoff-Aus

In der Nationalliga B haben die Unihockey-Frauen der Hot Chilis Rümlang-Regensdorf, welche die Qualifikation im 3. Rang beendet hatten, vor heimischem Publikum die Auftakt-Partie im Playoff-Viertelfinal gegen Basel Regio (6.) 5:7 verloren. Nach dem 5:6 nach Verlängerung tags darauf am Rheinknie dürfen sich die Hot Chilis in der Best-of-5-Serie nun keine Niederlage mehr erlauben. Zum Spiel 3 treten die Unterländerinnen am Mittwoch, 9. Februar, um 20 Uhr in der Sporthalle Heuel in Rümlang an. (pew)