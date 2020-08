Unihockey Trophy – Jets sind ein erstes Mal Champions Zusammen mit den Männern von GC holen sich die NLA-Frauen der Kloten-Dietlikon Jets als Team Zürich den Sieg an der ersten Mobiliar Trophy in Winterthur. aud/mak

Präsentieren sich am Ende des Turniers aufgeräumt: Die ersten Gewinnerinnen der Mobiliar Unihockey Trophy in Winterthur, die Kloten-Dietlikon Jets. Markus Aeschimann

Es war der klare und finale 7:2-Erfolg der Jets-Frauen gegen die ewigen Rivalinnen aus Chur, welche dem Zürcher Gespann am Ende den Turniersieg sicherte.

Was sich bei den Fliegerinnen nebst dem Erfolg (Siege gegen die Red Ants Winterthur, Zug und Chur) durch das Turnier zog, waren die harzigen Startdrittel. In allen drei gespielten Partien war das Resultat nach den ersten 20 Minuten ausgeglichen. Zur zweiten Pause hatten die Jets dann aber den Sieg jeweils breit vorgespurt. Selbst im «Finale» am Sonntag gegen den auf dem Papier härtesten Konkurrenten Chur stand nach zwei Dritteln ein komfortables 5:2 auf der Anzeigetafel.

Mobiliar Unihockey Trophy Infos einblenden Der HC Rychenberg Winterthur organisierte heuer erstmals ein Unihockey-Turnier in der Form des aus dem Tennis bekannten Hopman-Cup. So traten von 21. bis 23. August in der Winterthurer Win4 Arena die Teams aus Zürich, Zug, Winterthur und Chur gegeneinander an. Entscheidend für die Turnierwertung waren jeweils sowohl die erspielten Punkte der Frauen- wie auch Männerteams, die Punkte beider Geschlechter wurden zusammengeführt. Die finale Tabelle blieb bis zu den beiden letzten Partien am Sonntag offen.

Nebst der Konstanz in den beiden nominell ersten Sturmlinien, setzte die Trainercrew um René Jaunin auf Rotation. Alle aufgebotenen Spielerinnen, inklusive den U21-Juniorinnen Ronja Niederberger, Noomi Überschlag, Lea Suter und Leandra Richner, kamen zu ihren Einsätzen. Die Torhüterinnen teilten sich die Aufgabe zur Hälfte auf, wobei Monika Schmid gegen die Red Ants und Livia Werz gegen die Piranhas jeweils während der gesamten Partie das Tor sicherten.

Chef und Captain zufrieden

Der Cheftrainer war mit dem Gezeigten entsprechend zufrieden. «Wenn man bedenkt, dass dies für uns die Testspiele zwei bis vier gewesen sind, hat unser Spiel phasenweise schon ganz gut ausgesehen», befand er und hob die starken Leistungen der beiden Goalies hervor. Jaunin zeigte sich in Hinblick auf den Superfinal von kommendem Wochenende und den Saisonstart in drei Wochen zuversichtlich: «Wir haben unser Potential in diesem Turnier ganz sicher noch nicht ausgeschöpft. Mit ein wenig mehr Geduld und Cleverness sowie Aggressivität von Beginn weg können wir uns noch sichtlich steigern.»

Michelle Wiki hatte am Ende des Turniers zwei Skorerpunkte mehr auf dem Konto als ihre Teamkolleginnen Julia Suter und Brigitte Mischler und holte sich damit nebst der Topscorer-Krone auch eine Nomination für das Allstar-Team, welches sich sowohl aus Frauen wie auch Männern zusammensetzte. Der Kapitänin gefiel das neue Turnierformat: »In drei Tagen drei Spiele gegen NLA-Teams zu spielen macht Spass. So hat man die Möglichkeit, kurz vor der Saison auf hohem Niveau verschiedene Dinge auszuprobieren.» (pd/mak)