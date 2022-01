Unihockey: Nach ihrer zweiten WM – Jets-Spielerin Mirjam Hintermann gibt ihren Nati-Rücktritt

Die Feldspielerin von den Kloten-Dietlikon Jets tritt aus dem Schweizer Nationalteam zurück. Ihre zweite WM im Dezember 2021 in Uppsala (SWE) bildete den Schlusspunkt ihrer späten Nati-Karriere. red."

Mirjam Hintermann im Natileibchen während ihrer zweiten WM im vergangenen Dezember im schwedischen Uppsala. Foto: Claudio Schwarz/swiss unihockey

Im Alter von 24 Jahren und nach drei Cupsiegen auf dem Kleinfeld mit dem UHC Oekingen wechselte Mirjam Hintermann 2015 aufs Grossfeld zu den Wizards Bern Burgdorf in die Nationalliga A. Ihr erstes Aufgebot für die Schweizer A-Nati liess nicht lange auf sich warten: 2016 bestritt die Solothurnerin an der Euro Floorball Tour ihr erstes Länderspiel.

2019 folgte für die damals 29-Jährige die grosse Genugtuung: Ihr erstes Aufgebot für eine A-WM und das erst noch im eigenen Land, in Neuenburg. «Solche Emotionen wie an der Heim-WM habe ich noch nie erlebt. Die Geschichte, die wir dort schreiben konnten, kombiniert mit der Tatsache, dass es eine Heim-WM war und dadurch so viele Bekannte das hautnah mit uns miterlebt haben, machen die WM zu einem einmaligen Erlebnis», sagt Hintermann im Rückblick auf ihr Karriere-Highlight und den Gewinn der Silbermedaille.

Zeit für anderes

Nach der Heim-WM folgten der Wechsel zu den Kloten-Dietlikon Jets und der erste Meistertitel im Frühling 2021. Im vergangenen November erhielt Mirjam Hintermann zum zweiten Mal ein WM-Aufgebot. Der Gewinn der Bronzemedaille im schwedischen Uppsala erwies sich nun als Schlusspunkt in der Nati-Karriere der Feldspielerin. Das Bronzespiel vor rund einem Monat gegen Tschechien – ihr insgesamt 36. Länderspiel – war das letzte im Dress der Schweizer Nati.

Mirjam Hintermann im Jets-Dress während des Heimspiels mit Kloten-Dietlikon gegen ihr ehemaliges Team, die Wizards Bern Burgdorf, im Oktober 2020. Archivfoto: Leo Wyden

«Schon länger habe ich mir über meinen Rücktritt in der Nati Gedanken gemacht, und in dieser Saison hat es sich immer wie mehr richtig angefühlt», kommentiert die Jets-Spielerin. «Ich merke, dass die Zeit gekommen ist für andere Sachen. Ich durfte viel erleben und erreichen und verspüre eine gewisse Genugtuung.» Das Teamgefüge, die Emotionen, der Nervenkitzel und die Leistung auf den Punkt abrufen zu müssen, werde sie vermissen, ebenso wie das Gefühl der Belohnung: «In der Nati spielen zu können war immer eine Belohnung dafür, dass man im Verein und an sich selbst gut gearbeitet hat.»

