Unihockey: Kloten-Dietlikon triumphiert – Jets stemmen auch den Cuppokal Zuerst eng, dann leger: Die Kloten-Dietlikon Jets setzen nach dem knappen 4:3-Sieg im Cupfinal gegen Emmental Zollbrück die goldenen Hüten auf. Und auch der Cheftrainer gönnt sich einen Tenuewechsel.

Marisa Kuny

Den Pokal in der Hand, die goldenen Hüte wahlweise auf dem Kopf oder in der Luft: So feiern die Kloten-Dietlikon Jets den Cupfinal. Foto: Freshfocus

Obwohl in den vergangenen Jahren oft getragen, glänzen die goldenen Hüte der Jets wie neu. Und genauso strahlen die Gesichter der Siegerinnen. Im Frühling haben die Unterländerinnen im Superfinal den ersten Glanzpunkt gegen die Skors gesetzt und den Meistertitel geholt. Nun doppeln sie gegen die Cupfinalneulinge aus dem Emmental nach und stemmen auch diesen Pokal. Mit dem nächsten Cupsieg nach 2019 und dem zehnten insgesamt in der Vereinsgeschichte der Jets (vormals UHC Dietlikon) gelingt ihnen vor fast 1500 Zuschauerinnen Zuschauern in der Berner Wankdorfhalle ein ganz besonderes «Stängeli».

Telegramm Infos einblenden Kloten-Dietlikon Jets - Skorpion Emmental Zollbrück 4:3 (1:1, 2:2, 1:0). – Sporthalle Wankdorf, Bern. – 1498 Zuschauer. SR Keel/Siegfried. – Tore: 12. M. Brolund (S. Bergmann) 0:1. 16. N. Metzger (A. Gämperli) 1:1. 21. N. Metzger (L. Wieland) 2:1. 29. L. Hanimann (N. Spichiger) 2:2. 29. L. Rezacova 2:3. 33. L. Wieland (N. Metzger) 3:3. 50. R. Niederberger (M. Hintermann) 4:3. – Jets: Schmid; Bertini, Rydfjäll; Bühler, Kistler; Zwissler, Geiser; Überschlag, Müller; Wieland, Gämperli, Metzger; Blom, Mischler, Hintermann; Taivolaja, Schürpf, Pakarinen; Niederberger, Herzog, Suter.

Der einzige, der bei der Pokalübergabe keinen goldenen Hut sondern noch immer sein graues Baselballcap trägt, ist Cheftrainer Thomas Appenzeller. Irgendwann später wird er sich auch noch einen schnappen, doch vorerst ist ihm ein anderes Kleidungsstück wichtiger. «Ich muss die Hose wechseln», ruft er den wartenden Medienleuten zu und verschwindet lachend in den Katakomben. Eine Minute später taucht er wieder auf, nun in Trainerhose. «Der Dresscode des Cupfinals verlangt, dass sich ein Cheftrainer anständig anzieht. Aber der Trainer ist halt schon viel angenehmer», sagt er schmunzelnd. Seine Jeans war so unbequem wie der Spielverlauf in diesem spannungsgeladenen Cupfinal.

Bus diesmal pünktlich

Am Cupfinaltag vor zwei Jahren kamen die Jets wegen Stau rund um die Stadt Bern zu spät in der Wankdorfhalle an, fanden zu spät ins Spiel und gingen gegen Piranha Chur darum früh unter. Das sollte ihnen diesmal nicht passieren. Appenzeller gesteht nach dem Spiel, dass er den Busfahrer in den den Tagen vor dem grossen Spiel mindestens viermal angerufen habe, um sicherzugehen, dass alles klappe. Und in der Tat: Seine Jets sind parat, halten die fulminant startenden Emmentalerinnen, abgesehen vom frechen Gegentreffer von Malin Brolund (12.), gut in Schach.

Gämperli in alter Grösse

Nach gut zehn Minuten beginnen dann die beiden Jets-Linie ebenfalls Dampf zu machen, wobei vor allem die erste Formation ab diesem Zeitpunkt eine mitreissende Partie spielt und in der 12. Minute das Glanzstück eines so geduldigen wie zielstrebigen Angriffs abliefert: Die 20-jährige Verteidigerin Chiara Bertini lässt sich den Ball nicht abnehmen, zieht damit einen scharfen Halbkreis, um schliesslich Center Andrea Gämperli zu bedienen. Diese sieht und findet im Slot Nina Metzger, die backhand ohne Zögern trifft. Gämperli, die Nationalspielerin und Leaderfigur der Jets, wurde in dieser Saison von zahlreichen Verletzungen zurückgebunden. In diesem Cupfinal nun zeigt sie wieder, warum sie zu den besten Spielerinnen des Landes gehört: Sie spielt abgeklärt, hält den Ball mit ihrer Grösse wie keine Zweite und beweist immer wieder gute Übersicht.

Trio infernale: Leonie Wieland, Andrea Gämperli und Tortschützin Nina Metzger, (von links) jubeln über das 1:1. Foto: Freshfocus (Claudio Thoma)

Mit Metzger und der schnellen Leonie Wieland scheint sich Gämperli derzeit blind zu verstehen. Das Sturmtrio nutzt immer wieder die ganze breite des Feldes für seine Angriffe. Und Umschalten mit Wieland ist wie in einen Actionstreifen zu zappen. So auch hin der 21. Minute als sie Metzger anspielt, die erneut und zur erstmaligen Führung der Jets trifft. Viel wurde vor dieser Saison von der Routine gesprochen, welche die Schweizer Meisterinnen mit den Abgängen diverser Internationaler verloren haben. Das ist definitiv so, dafür ist jetzt aber eine neue freche Frische da. Die 26-jährige Metzger knipst auch in diesem kapitalen Spiel so routiniert, dass der neue Nationaltrainer kaum mehr um sie herum kommen wird. Mit dieser Leistung winkt sie definitiv nicht mehr nur mit dem Stock, sondern mit einem Zaunpfahl Richtung Landesauswahl.

Doch nach Metzgers 2:1 sind erst einmal wieder die Skorps an der Reihe. Mit einem Doppelschlag in der 29. Minute kehren sie die Partie. Eben noch schien für die Jets alles in Ordnung, dann fegten die Skorps über sie hinweg wie ein Sommergewitter. Kurz darauf aber leisten sich die Emmentalerinnen im dümmsten Moment einen Verteidigungsfehler. Die wirblige Wieland, grösster Aktivposten auf dem Feld, nutzt ihn aus, etwas ungewohnt für sie aus dem Stand.

«Ich hätte nie gedacht, dass es gleich auch noch der entscheidende Treffer sein wird.» Ronja Niederberger

Alles in dieser Partie ist zehn Minuten vor Schluss offen, als die jüngste auf dem Feld ihren grossen Auftritt hat: Die 17-jährige Ronja Niederberger, zu Spielmitte für die Schwedin Philippa Blom in die zweite Linie eingewechselt, krönt ihr Debüt in der Wankdorfhalle mit dem 4:3. Später wird sie glücklich sagen: «Ich hätte nie gedacht, dass es gleich auch noch der entscheidende Treffer sein wird.» Doch ihr Team verteidigt die knappe Führung als starkes Kollektiv bis zum Schluss. «Das ist es, was die Jets im Moment ausmacht», sagt Trainer Appenzeller, «jede geht für jede und wir sind ein Team.»

Ronja Niederberger (links), hier gegen Lara Kipf, holt mit 17 nicht nur den Cupsieg, sondern schiesst auch gleich noch das entscheidende Tor dazu. Bild: Freshfocus (Claudio Thoma)

Diese Ansicht teilt auch Doppeltorschützin Nina Metzger, die eines der besten Spiele ihrer Karriere zeigte und doch nicht im Mittelpunkt stehen wollte. «Ich freue mich vor allem, wenn ich mit meiner Leistung dem Team helfen konnte», sagt sie ruhig. Zur besten Spielerin der Partie gewählt, war ihr die ganze Aufmerksamkeit fast ein ein bisschen unangenehm. «Solange hat es noch nie gedauert, bis ich in der Kabine war», sagt sie lächelnd. Dann eilt sie davon, getrieben von der Hoffnung, dass ihre Kleider von einer Champagnerdusche noch verschont geblieben sind.

Chiara Bertini, Ronja Niederberger, Noemi Kistler und Noomi Ueberschlag (von links) inspizieren den Pokal. Foto: Freshfocus (Claudio Thoma)

Star-Ensemble der Jets verliert Kleinfeldfinal Infos einblenden Das Frauen-Kleinfeldteam der Kloten-Dietlikon Jets hat den Cupfinal auf dem kleineren Parkett gegen Serienmeister Oekingen 8:13 verloren. Bei den Jets spielten elf Spielerinnen, die schon einmal Länderspiele bestritten haben. Darunter auch Mirca Anderegg und Simone Berner, die WM-Gold 2005 in Singapur gewannen, über 100 Mal für die Schweiz im Einsatz standen und Ende Jahr in die IFF Hall of Fame aufgenommen wurden. (red) Simone Berner (27), ehemalige Rekordinternationale und Cheftrainerin der Frauen, schaffte es mit ihren ehemaligen NLA-Teamkolleginnen bis in den Kleinfeld-Cupfinal. Foto: Claudio Schwarz

Marisa Kuny ist Sportredaktorin bei den Zürcher Regionalzeitungen. Sie hat in Zürich Germanistik studiert und in der Valascia die Freuden und Leiden eines Sportfans. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.