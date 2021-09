Unihockey: NLA Frauen – Jets tanzen die Red Ants aus Die Kloten-Dietlikon Jets setzen sich in Winterthur mit 6:0 durch und die zur besten Spielerin gewählte Jenna Taivaloja verrät, wie es eigentlich zum obligaten Tänzchen kam, mit dem sie ihre Treffer feiert. Damian Keller

Stürmte früher für die finnische U19-Nationalmannschaft und seit dieser Saison für die Jets: Die schwedisch-finnische Doppelbürgerin Jenna Taivaloja (15). Foto: Damian Keller

Die dritte Linie machte den Anfang. In der 15. Minute verwertete die Laura Pakarinen einen Querpass Ronja Niederbergers entschlossen zum 1:0 für die Jets – es war der einzige Treffer in einem intensiven und überraschend ausgeglichen verlaufenden ersten Drittel, das sich vor allem zwischen den beiden Toren abspielte.

Nach dem von der zweiten Formation produzierten 2:0 durch Mirjam Hintermann in der 24. Minute änderte sich der Spielverlauf, nun übernahmen die Jets resolut das Kommando und skorten im Fünfminutentakt. Erst traf Nathalie Schürpf mit einem satten Abschluss und dann war auch die erste Sturmreihe erfolgreich, als Jenna Taivaloja in der 34. Minute zum 4:0 traf. Die 21-Jährige liess ihrem Treffer wie gewohnt ein kurzes Tänzchen folgen. «Ich mache das, seit ich sechs Jahre alt bin. Wir sahen im Familienkreis eine schwedische TV-Show und mein Vater kam auf die Idee, dass ich Torerfolge so feiern könnte», erzählt Taivaloja lachend.