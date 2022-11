Unihockey: Titelverteidigerinnen out – Jets tauchen im Cup Das 5:7 im Viertelfinal gegen BEO ist die bisher schmerzlichste Niederlage der Kloten-Dietlikon Jets in den eineinhalb Jahren unter Cheftrainer Thomas Appenzeller. Marisa Kuny

Auch Jets-Topskorerin Nina Metzger konnte mit ihren zwei späten Treffern nichts mehr am negativen Ausgang der Cup-Partie im Berner Oberland ändern. Foto; Enzo Lopardo (Archiv)

Gleich mit 2:8 hatten die Jets gegen BEO sechs Tage vor dem Cup-Viertelfinal verloren. Es war die erste Meisterschaftsniederlage im achten Spiel für die Leaderinnen der Unihockey Prime League und klang so kurz vor dem Cup-Duell eigentlich nach einem deutlichen Warnschuss. Auch Jets-Coach Thomas Appenzeller hat ihn zur Kenntnis genommen und im Anschluss an die überraschende Niederlage mit folgenden Worten zur Gelassenheit gemahnt: «Sie haben uns nach der Meisterschaftspause auf dem falschen Fuss erwischt. Krönchen richten und weiter.»

Berner Oberland - Kloten-Dietlikon Jets 7:5 Infos einblenden (2:1, 2:1, 3:3). – Arena Gürbetal, Seftigen. – 237 Zuschauer. – SR Cretton/Zuber. – Tore: 4. Lahti 1:0. 9. Behluli 1:1. 17. Järvinen (Pakarinen) 2:1. 24. Bieri (Greber) 3:1. 36. Pakarinen (Bieri) 4:1. 37. Behluli (Gämperli) 4:2. 44. Bertini (Larsson) 4:3. 48. Pakarinen 5:3. 50. Bieri (Pakarinen) 6:3. 52. Metzger (Larsson) 6:4. 58. Metzger (Larsson) 6:5. 60. Soltermann 7:5. – Strafen: 1x2 gegen Berner Oberland.

Doch nach dem zweiten Duell mit den Bernerinnen binnen Wochenfrist ist der Kopfschmuck erst mal weg. Die erneute Krönung im Cup müssen sich die Jets in dieser Saison nämlich abschminken. Die Tabellenfünften aus dem Berner Oberland werden zum grossen Stolperstein, weil sie schlicht siegeshungriger auftreten als die erfolgsgewohnten Jets. Warum? Diese Frage kann Cheftrainer Appenzeller gleich nach der Partie nicht schlüssig beantworten: «Wir müssen das Ganze erst setzen lassen», sagt er. Klar sei, dass BEO weniger Fehler gemacht habe als sein Team. «Und dass wir uns wider besseren Wissens wieder ähnlich haben erwischen lassen wie in der Meisterschaft.»

Geiser vorbildlich

Verdient ist nicht unbedingt die Niederlage der Favoritinnen, die sich mit zwei Toren durch Topskorerin Nina Metzger im letzten Drittel nochmals hartnäckig auf 5:6 herankämpfen und sich bis zum Schluss gegenseitig anspornen – allen voran wirft sich Verteidigerin Seraphine Geiser vorbildlich in die Zweikämpfe. Verdient ist vorab das Weiterkommen der zielstrebigen, perfekt eingestellten und höchsteffizienten Gegnerinnen, die in diesem Duell nie in Rücklage geraten.

Thomas Appenzeller gewann mit den Jets in der vergangenen Saison als neuer Cheftrainer gleich auf Anhieb das Double, empfindliche Rückschläge gab es nicht. Die aktuelle Cup-Niederlage gegen BEO ist die erste unter seiner Führung mit konkreten Folgen. Zwar sind die Jets heuer bereits im vorsaisonalen Supercup knapp an Chur gescheitert, doch ein Out im Cup schmerzt mehr. Das war an den hängenden Köpfen nach Spielschluss deutlich abzulesen.

Marisa Kuny ist Sportredaktorin bei den Zürcher Regionalzeitungen. Sie hat in Zürich Germanistik studiert und in der Valascia die Freuden und Leiden eines Sportfans. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.