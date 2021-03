Impfplätze reichen nicht aus – Jetzt bauen Firmen eigene Impfzentren Unternehmer wollen mit eigenen Projekten ihre Mitarbeiter privilegiert impfen und damit auch helfen, absehbare Impfengpässe anderswo zu vermeiden. Die Zürcher Behörden sind nicht begeistert. Mischa Aebi , Denis von Burg

Benjamin Wasinger, Chef des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson Schweiz, will in seiner Industriehalle ein eigenes Impfzentrum einrichten und 500 Mitarbeiter und Angehörige selber impfen.

Foto: Samuel Schalch

Benjamin Wasinger, Chef des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson Schweiz, mag nicht warten. Er will zusammen mit einem Ärztenetzwerk in einer grossen Werkhalle im zürcherischen Volketswil ein Impfzentrum für seine 175 Mitarbeiter und deren Angehörige auf die Beine stellen. Mit seinem Projekt – es wäre das erste private Impfzentrum in der Schweiz – will er gegen 500 Personen impfen. Bereits interessieren sich auch andere Firmen für seinen Plan.

Grund für sein Vorpreschen: Wasinger befürchtet, dass viel zu wenig Impfplätze vorhanden sind und die offizielle Kampagne ins Stocken gerät, sobald genügend Impfstoff vorhanden ist, um die breite Bevölkerung zu impfen. «Es zeichnet sich leider wieder ein Gerangel ab», sagt der Unternehmer.