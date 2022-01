Spatenstich im Wald Bülach – Jetzt beginnt der Wiederaufbau der abgebrannten Waldhütte Die Stadt Bülach ersetzt die im Mai 2019 abgebrannte Spitalwaldhütte. Das Holz für die neue Blockhütte liefern Weisstannen aus stadteigenem Wald. Stephan Mark Stirnimann

Beim Spatenstich zum Wiederaufbau der Spitalwaldhütte fällt Forstwart Nils Honegger diese Weisstanne. Foto: Balz Murer

Stadträtin Andrea Spycher schwang sich robuste Schutzhosen um die Beine und nahm die Motorsäge zur Hand. Die Vorsteherin des Ressorts Umwelt und Infrastruktur drehte die Tourenzahl in die Höhe und bewies mit der Maschine handwerkliches Geschick: Innert kürzester Zeit rasierte sie zum Erstaunen der Anwesenden einige Tannenäste mit einem sauberen Schnitt ab. Was für den Forstwart Nils Honegger tägliche Arbeit ist, durfte Andrea Spycher am Spatenstich für die Waldhütte beim Spital Bülach einmal selber ausprobieren. Die Weisstanne hat der Forstwart zuvor gefällt.