Rüdlingen und Buchberg – Jetzt brennen die Strassenlampen nachts wieder länger Im Klettgau im Kanton Schaffhausen reagiert man auf das Ende der Strommangellage. Damit gibt es wieder mehr Licht in der Nacht.

Die Präsidentenkonferenz der Region Klettgau (PKK) hat an ihrer letzten Sitzung beschlossen, dass die öffentliche Beleuchtung im Klettgau im Kanton Schaffhausen nicht mehr reduziert brennen soll. Dies teilt sie zurzeit mit. Ebenfalls haben sich alle Gemeindepräsidien der PKK für einheitliche Beleuchtungszeiten in der Region Klettgau ausgesprochen. In der PKK vertreten sind neben Buchberg und Rüdingen noch elf weitere Gemeinden.



Ab dem 1. Juni gelten nun neue, einheitliche Beleuchtungszeiten. Jene Beleuchtungen, die bereits jetzt die ganze Nacht brennen, etwa bei Fussgängerstreifen und Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, leuchten aus Sicherheitsgründen weiterhin die ganze Nacht. Alle übrigen Leuchten werden in den Nächten von Sonntag bis Donnerstag um Mitternacht, am Freitag und Samstag um 1 Uhr ausgeschaltet. Jeweils um 5 Uhr morgens werden die Leuchten wieder eingeschaltet. «Bei der nächsten Energiemangellage sollen die Beleuchtungszeiten der öffentlichen Beleuchtung erneut reduziert werden», heisst es weiter.

