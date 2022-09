Fotoserie «Mein Tier und ich» – Jetzt dabei sein und eine unvergessliche Erinnerung schaffen Sie teilen Ihr Leben mit einem Tier, das für Sie etwas ganz Besonderes ist? Dann melden Sie sich für das grosse Tier-Fotoshooting vom «Zürcher Unterländer» an. Martina Macias

Jacqueline Tüscher und Appaloosa-Alpaka Harlequin. Raisa Durandi

Vom Schmusehaustier über den skurrilen Wegbegleiter oder Zeitgenossen mit besonderer Geschichte, bis hin zum stattlichen Nutztier. Tiere sind wichtige Begleiter für uns Menschen und bereichern unser Leben. Die Smartphones von Tierbesitzenden sind meist voll mit Bildern der Lieblinge. Das geht aber auch professioneller. Deshalb lanciert der «Zürcher Unterländer» die Fotoserie «Mein Tier und ich». Dafür findet am Samstag, 1. Oktober, von 8 bis 18 Uhr auf dem Dörflihof von Raphael Maag in Zweidlen ein grosses Fotoshooting statt. Mit einer Teilnahme haben die Besitzerinnen und Besitzer die einmalige Chance, der Region ihr Tier zu präsentieren, und erhalten als Erinnerung ein digitales Profibild.

Das Alpaka Harlequin

Um eine Vorstellung zu bekommen, wie die geplanten Bilder aussehen werden, wurde bereits ein Probeshooting durchgeführt. Drei Tiere und ihre Menschen haben sich dafür ablichten lassen. Unter ihnen auch Harlequin. Das neunjährige Alpaka lässt die Herzen schmelzen. Er ist eines von 30 Tieren der Alpakazucht (Jabe Alpaca) von Beat Lauber und Jacqueline Tüscher in Teufen. Die Familie hat sich den Appaloosa-Alpakas verschrieben. Diese sind mit ihrem getupften Vlies ein wunderschöner Hingucker auf jeder Wiese und eine echte Rarität. Doch insbesondere das beruhigende Wesen der Tiere hat es den Züchtern angetan. Jacqueline Tüscher sagt: «Egal wie gestresst ich bin, sobald ich bei den Alpakas bin, kann ich runterfahren.»

Harlequin ist ein besonderes Alpaka. Nicht nur sein Äusseres, sondern vor allem sein Charakter beeindruckt. Er ist ausgesprochen gelassen und sehr zutraulich. Dadurch ist er bereits ein richtiger Fotoshooting-Profi geworden. Er stand schon für Hochzeits- und Werbeaufnahmen vor der Kamera. Auch beim Probeshooting des «Zürcher Unterländers» hat er sich von seiner besten Seite gezeigt.



Anmelden für das Shooting

Möchten Sie und Ihr Tier auch Teil der geplanten Fotoserie werden? Dann melden Sie sich jetzt für das Auswahlverfahren an. Schreiben Sie dazu einfach ein paar kurze Sätze zu Ihnen und Ihrem Tier sowie ein für Sie mögliches Zeitfenster am 1. Oktober an das E-Mail fotografen@zuonline.ch. Anmeldeschluss ist am Sonntag, 25. September 2022.

Martina Macias ist Redaktorin für das Ressort Zürcher Unterland. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.