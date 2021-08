Erste Caravaning-Days in Regensdorf – Jetzt darf jeder mal einen grossen Camper steuern Am 21. und 22. August finden die Caravaning-Days in Regensdorf statt. Auf dem Areal der Antischleuderschule dürfen auch Leute ohne passenden Führerschein ans Steuer. Florian Schaer

Ein Concorde Charisma bringt es auf 7,5 Tonnen Gesamtmasse. Das fährt sich dann nicht wie ein VW Golf. Foto: PD (Dana Vollenweider)

Das Wohnmobil ist im Trend, während der Pandemie noch stärker als sonst. Aber wie fährt sich so ein Riesenmöbel wirklich? Welchen Bremsweg hat es tatsächlich? Kann es plötzlich ausbrechen? Und passt es überhaupt zu meinen Reiseplänen? Antworten auf solche Fragen möchte der Schweizerische Camping- und Caravaning-Verband (SCCV) am Wochenende vom 21. und 22. August liefern. In Regensdorf organisiert er dazu die Caravaning-Days, die sich spezifisch an Einsteiger und Umsteiger in Sachen Reisemobile richten.

Die Veranstaltung ist in dieser Form eine Premiere. Die Besonderheit: Eine ganze Reihe an Ausstellern, Experten und Referenten trifft sich mitsamt diversen Wohnmobilmodellen auf dem Areal der Antischleuderschule (ASSR). «Bisher hatte man meist nur bei einem Händler die Gelegenheit, ein solches Fahrzeug auszuprobieren», sagt Verbandssprecher Remo Jenni. «Nur waren es dann eben nur Modelle von den ein, zwei Marken, die dort vertrieben werden.» Jetzt wolle man mehr machen, den Leuten einfach auch mehr zeigen.